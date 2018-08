Breitbandausbau in Neuss : Deutsche Glasfaser nähert sich dem Ziel

Neuss Das Unternehmen möchte bald einen Haken unter den Breitbandausbau im Neusser Süden machen. Rund 3000 Anschlüsse wurden bereits aktiviert, 271 weitere sollen folgen. Der Abschluss des Großprojekts naht.

In den Systemen der Deutschen Glasfaser sind noch 271 Anschlüsse hinterlegt, die im Neusser Süden aktiviert werden müssen. Dann kann allmählich ein Haken hinter den großen Breitbandausbau gesetzt werden. „Rund 3000 Anschlüsse wurden durch uns aktiviert in den Gebieten Allerheiligen, Grefrath, Hoisten, Rosellerheide und Uedesheim“, erklärt Unternehmenssprecherin Gerda Meppelink auf Anfrage unserer Redaktion. Die Asphaltarbeiten seien bereits länger abgeschlossen. Aber: Es müssen noch Baustellenbereiche von der Stadt Neuss geprüft und abgenommen werden. „Mitte August soll die Abnahme der Baumaßnahmen in Hoisten erfolgen“, teilt Tobias Spange vom städtischen Presseamt mit. Ansonsten gelte mit Blick auf die Straßen: „Die Mängelbeseitigung schreitet weiter fort.“

Der Zustand der Straßen nach den durch von der Deutschen Glasfaser beauftragten Subunternehmen durchgeführten Tiefbauarbeiten war schließlich im Verlauf des Großprojekts an vielen Orten ein Ärgernis. In Speck zum Beispiel war vor allem die Straße „Auf den Stöcken“ betroffen, zudem geriet der Zeitplan des Netzausbaus ins Stocken. Das sorgte für miese Stimmung in einigen Orten.

Zum Projektstart hatte die „Deutsche Glasfaser“ das ehrgeizige Ziel formuliert, dass bis Ende 2016 im Neusser Süden alle geplanten Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden sollten. Auf der Zielgerade beim Ausbau ist das Unternehmen nun anderthalb Jahre später. Zurzeit läuft die grundsätzliche Detailplanung, zudem geht es um die Abstimmung der Straßenabnahmen durch die Stadt. „Für die Umsetzung der verbleibenden Arbeiten sehe ich aktuell keine zu erwartenden Handicaps“, teilt Gerda Meppelink mit. Konkrete Daten, wann das Großprojekt beendet ist, möchte sie dennoch „heute noch nicht nennen“. Die exakte Detailplanung sei erst nach Eingang aller Genehmigungen möglich und starte nach den noch zu erfolgenden Endabnahmen durch die Stadt in Hoisten und Rosellerheide. Das avisierte Ziel: Kalenderwoche 33.



Für die Stadt Neuss war das Engagement der Deutschen Glasfaser aus mehreren Gründen enorm wichtig. Erstens: Es kam Dampf rein in den Breitbandausbau. Nachdem das Unternehmen seine Infrastrukturmaßnahme gestartet hatte, kündigten auch Wettbewerber den Netzausbau in Neuss an – wenn auch nicht nach demselben technischen Prinzip. Zweitens wurde der Neusser Süden mit einem schnellen Glasfasernetz ausgestattet – zumindest in den Orten, in denen die Bürger die vom Unternehmen geforderte Quote erfüllten. 40 Prozent aller Haushalte in einem Ausbaugebiet mussten sich für einen Anschluss der Deutschen Glasfaser entscheiden. Eine Quote, die nicht bei allen Bürgern gut ankam – zumal mancherorts nicht alle Bereiche aufgenommen wurden. In Uedesheim zum Beispiel wurden einige Gebäude nicht mit ausgebaut. Unterm Strich aber stand ein großflächiger Ausbau, der – drittens – nach dem „Fiber to the Home“-Prinzip (FTTH) erfolgte.

Als FTTH bezeichnet man das Verlegen von Glasfaserleitungen bis in das Haus beziehungsweise die Wohnung des Anschlussinhabers. So werden Geschwindigkeiten von mindestens 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) beim Up- und Download ermöglicht. Zum Vergleich: Die Telekom hat ihr VDSL-Netz in Neuss flächendeckend nach dem „Fiber to the Curb“-Prinzip (FTTC) ausgebaut. Glasfaser führt dabei bis in Multifunktionsgehäuse, von dort werden die Daten via Kupferkabel zum Anschlussinhaber übertragen – das jedoch ist langsamer als die direkte Übertragung via Glasfaser.