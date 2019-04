Kempen : LvD: Bands und Chöre begeistern

Kempen Beim Frühlingskonzert in der Aula des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) in Kempen präsentierten die jungen Musiker und Sänger die Ergebnisse ihrer intensiven Probenarbeit. Vom Publikum gab es viel Applaus.

Der Mittelstufenchor der Klassen sieben bis neun unter Leitung von Stefan Lindner machte einen Ausflug in die Pop-Welt. Sehr innig war hier der Klassiker „Love is in the air”. Unterstützt wurden sie dabei von Ann-Kathrin Schmitz (Cello), Bastian Schmitz (Horn) sowie Julia Lubinskij (Klavier). Ebenfalls sehr stimmungsvoll „Fly me to the moon”. Es folgten die United Horns der Klassen zehn bis zwölf, ebenfalls unter der Leitung von Markus Türk. Da alle schon länger zusammen Musik machen, wagten sie sich locker an Bigband-Klassiker wie „Summertime”. Sehr schön war „It‘s oh so quiet”, wo Ilyas Adjana den Gesangspart übernahm und dafür reichlich Applaus erntete.