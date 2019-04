Eisstadion Grefrath : Ein wesentlicher Baustein für die Zukunft des Eisstadions

Grefrath Christian Kappenhagen, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Für eine kleine Gemeinde wie Grefrath sei es nicht einfach gewesen, sich bei den Zuschüssen durchzusetzen.

Christian Kappenhagen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Sport- und Freizeit gGmbh, ist hocherfreut über Zuschüsse von 3,85 Millionen Euro, die das Grefrather Eisstadion aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesinnenministeriums bekommt.

Der Antrag umfasste 41 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von 4,277 Millionen Euro. „Der Förderantrag wurde im August 2018 in kürzester Zeit erarbeitet und eingereicht, nachdem die neu gebildete Bundesregierung einen Förderaufruf mit sehr kurzer Antragsfrist veröffentlicht hatte“, sagt Kappenhagen. Deutschlandweit seien hunderte Förderanträge gestellt worden, so dass das Volumen von ursprünglich 100 auf 200 Millionen Euro erweitert worden sei. Gefördert wurden Projekte in kommunalen Einrichtungen mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung, mit hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhang.