Corona im Kreis Viersen : 95-Jähriger aus Kempen gestorben

Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag 127 neue Corona-Infektionen bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Andreas Arnold

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Dienstag, 30. November, 127 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 1528 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 232 davon in Willich, 212 in Kempen, 156 in Tönisvorst und 96 in Grefrath.

154 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Eine weitere Person ist an der Corona-Krankheit gestorben. Es handelt sich um einen 95-Jährigen aus Kempen.

Je ein neuer Corona-Fall wird aus dem evangelischen Altenzentrum in Oedt und dem Haus Salus in Grefrath, der Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße St. Tönis und der Gesamtschule Kempen gemeldet.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 335,3 auf 315,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 285,9.

36 Menschen werden derzeit im Kreis Viersen wegen Corona stationär behandelt, fünf davon liegen auf der Intensivstation, einer wird beatmtet.

(msc)