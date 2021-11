Jubiläum am Niederrhein : 100 Jahre Awo – was sie heute in Kempen leistet

Margret und Klaus Schief haben sich ins Zeug gelegt und Brötchen um Brötchen geschmiert. Foto: Norbert Prümen

Kempen Im November 1921 wurde in der Duisburger Tonhalle die Arbeiterwohlfahrt für den Niederrhein gegründet. Schon 1919 war in Berlin ein Reichsverband ins Leben gerufen worden, dem auch die Sozialpolitikerin Maria Juchacz angehörte – nach ihr ist in Kempen eine Straße benannt. Wie die Awo in Kempen begann und was sie heute bietet.