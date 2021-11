Kabarett in Kempen : Fischers Theorie zum Verrücktsein

Kempen Der Comedian war ihm Forum St. Hubert zu Gast. Seine Lieblingsaufgabe: Menschen beim Verrücktsein beobachten – im Supermarkt, am Pfandautomaten und im Zug.

„Hackfleisch mit Vanillesauce“ – nein, die macht er nicht, auch wenn Frank Fischer das schon mal auf die Frage, was er denn beruflich mache, antwortet. Angeblich. Das erzählte der Comedian oder Kabarettist (ihm ist die Bezeichnung egal) am Montagabend den recht spärlich in den Sitzreihen verteilten Gästen des Kulturforums St. Hubert. Fischer war mit seinem Programm „Meschugge“ zu Gast auf der Bühne des Kulturforums.

Wenn man ihm Glauben schenken mag, dann liegt sein größtes Vergnügen darin, Menschen in seiner Umgebung mit unerwartbaren, überraschenden Antworten oder Handlungen zu verblüffen. Dem Publikum macht er schmackhaft, es ihm gleich zu tun: bei Ikea einfach mal nach dem Toilettenpapier für die Musterbäder zu fragen oder an der Kasse des Supermarktes mit Karte zu zahlen vorzugeben und eine Postkarte hinüberreichen oder sich unangenehmer Sitznachbarn im Zug durch die Frage „Siri: Was hilft gegen Krätze?“ ins Handy zu entledigen. Schön auch die Idee, sich den Satz „Kasse 2 öffnet“ aufs Handy zu laden und in vollen Supermärkten abzuspielen. Man komme immer schnell dran.