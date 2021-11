Landesgartenschau 2026 : Bewerbung zur Laga in Grefrath ist verschickt

Bewerbung zur Laga in Grefrath ist verschickt

Grefrath Grefrath beabsichtigt, die Landesgartenschau im Jahr 2026 auszurichten. Nun wurde die Bewerbung dafür offiziell auf den Weg gebracht. Im Frühjahr 2022 soll die Entscheidung fallen.

Nun heißt es abwarten. Abwarten, wie die Jury entscheidet: Bekommt Grefrath den Zuschlag für die Landesgartenschau (Laga) 2026? Die Hausaufgaben jedenfalls sind gemacht: Die Bewerbung ist offiziell auf dem Weg. Ein vielleicht entscheidender Punkt für Grefrath ist, dass die Niersgemeinde zwar als Zentrum der Laga gilt, mit weiteren Kommunen im Kreis aber ein Netz mit vielen Standorten und unterschiedlichen Schwerpunkten bildet. Das betonte Landrat Andreas Coenen (CDU). So unterstützten die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Viersen – außer Willich – die Bewerbung mit der Gemeinde Grefrath an der Spitze. Dies verdeutliche auch die breite Zustimmung, auf die die Bewerbung um die Landesgartenschau stößt. „Unsere Bürger kennen die Chance, die uns eine Landesgartenschau bieten kann, und sie freuen sich darauf“, sagt Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers. Der Kreis Viersen hatte den Vorstoß für die Bewerbung unternommen mit der Vorstudie, die über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen in Auftrag gegeben wurde.