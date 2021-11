Hospital zum Heiligen Geist : Neue Kapelle im Kempener Krankenhaus eingesegnet

Kempen Die alte Kapelle von 1984 muss einem Neubau weichen. Die Baumaßnahme soll das Krankenhaus zukunftssicher machen. Nun wurde die neue Kapelle eingesegnet.

Nun ist die neue Kapelle neben der Eingangshalle eingerichtet worden, sie bietet Platz für Gottesdienste mit bis zu 25 Menschen. Der Künstler Robert M. Weber entwarf das Design des Raums im Zusammenspiel mit zeitloser sakraler Kunst. Es ist bereits die dritte Kapelle, die Weber für die Artemed-Kliniken gestaltet hat, neben der Kapelle für Kempen entwarf er auch die Kapellen für das Benedictus-Krankenhaus in Tutzing und das Benedictus-Krankenhaus in Feldafing. „Ich wünsche mir, dass auch die neue Kapelle für unsere Patienten, die Angehörigen, unsere Mitarbeiter und alle Besucher ein Ort der Besinnung und eine Quelle für Kraft sein wird“, sagt Thomas Paßers, Geschäftsführer des Hospitals zum Heiligen Geist.

Zur feierlichen Einsegnung der neuen Kapelle gab es einen Gottesdienst, der corona-bedingt in kleinem Rahmen gefeiert wurde. Die Seelsorgerin des Krankenhauses, Sylvia Bolz, der Kempener Probst Thomas Eicker und sein evangelischer Kollege, Pfarrer Bernd Wehner, standen dem Gottesdienst vor. Im Rahmen der Zeremonie wurde die alte Kapelle entweiht, das Licht dort ausgeschaltet. Dann wurden das ewige Licht, die Osterkerze, die Bibel und das Fürbittenbuch in die neue Kapelle gebracht, eine Ärztin begleitete den Zug mit einem Querflötenspiel, bevor die neue Kapelle eingesegnet wurde.

Früher war die Kirche an der Trägerschaft des Hospitals zum Heiligen Geist beteiligt und errichtete deshalb eine hauseigene Kapelle. Mittlerweile ist die Klinik in privater Trägerschaft der Artemed SE, die keine neue Kapelle errichten müsste. „Als Seelsorgerin bedanke ich mich bei der Artemed, dass sie ganz selbstverständlich wieder eine Kapelle errichtet hat und mich von Anfang an in die Überlegungen miteinbezogen hat“, sagt Seelsorgerin Sylvia Bolz: „Die Kapelle wird in das Haus ausstrahlen“.