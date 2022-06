20 Menschen mit Corona im Krankenhaus : 1746 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Donnerstag, 9. Juni, 1746 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Das teilte der Kreis Viersen am Mittwoch mit. Er meldet derzeit die Zahl der Neuinfektionen nur noch einmal die Woche.

Unter den 1746 neuen Corona-Fällen wurden 206 in Willich, 190 in Kempen, 141 in Tönisvorst und 101 in Grefrath registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt nach Angaben des RKI aktuell (15. Juni) bei 738,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt derzeit bei 547,2. Insgesamt sind einer Hochrechnung zufolge aktuell 3678 Menschen im Kreis Viersen mit dem Coronavirus infiziert. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 20 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Eine Person liegt auf einer Intensivstation, wird aber nicht beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 4,70.