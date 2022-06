Konzert für die Ukraine-Hilfe von Action Medeor : Arnold-Chor sorgt für gute Laune

Kempen In der Kempener Paterskirche gab der Arnold-Chor ein Konzert für die Ukraine-Hilfe des Tönisvorster Medikamentenhilfswerks Action Medeor. Zu hören waren festliche Stücke, aber auch Lieder von Udo Jürgens und Peter Maffay.

Der Arnold-Chor ist wieder zurück. Auch er litt – wie alle Chöre – besonders unter der Pandemie, die Singen in Gemeinschaft zwei Jahre lang fast unmöglich gemacht hatte. Hinzu kam eine schwere Erkrankung von Chorleiter Theo Dahmen, die bis heute seinen Einsatz verhindert. „In aller Freundschaft“, so Vorsitzender Wolfgang Becker, habe nun Udo Schröder vertretungsweise die Leitung des Chores übernommen. Der einstige Schüler des legendären Chorleiters Johannes Menskes ist hauptberuflich Rechtsanwalt in einer Kempener Sozietät, aber auch ein begabter und leidenschaftlicher Musikmensch. Beim Matinee-Konzert des Arnold-Chores in der voll besetzten Paterskirche führte er den Chor mit großer Präzision, viel guter Laune und Temperament durch ein 90-minütiges Konzert, das der Chor zugunsten der Ukraine-Hilfe von Action Medeor ausrichtete.