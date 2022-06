Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 15. Juni 2022) : Mehr als 2000 Bürger mit Corona infiziert

Das Robert-Koch-Institut meldet für NRW mehr als 22.000 Neuinfektionen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt immer weiter, ebenso die Zahl der Infizierten. Auf den Intensivstationen werden drei Covid-19-Patienten behandelt. Der Überblick.

455 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 15. Juni 2022, gemeldet. Das sind mehr als am Vortag (331 neue Fälle), aber weniger als am Montag für das vergangene Wochenende gemeldet wurden (627).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt in Folge dessen weiter an, liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) mittlerweile bei 638,1 (Vortag: 565,7). So hoch lag der Wert zuletzt Ende April.

Eine tendenziell steigende Sieben-Tage-Inzidenz ist aber auch überregional zu beobachten. Der bundesweite Durchschnitt wird am Mittwoch mit 472,4 (Vortag: 447,3) und der Landesschnitt mit 547,2 (Vortag: 510,9) angegeben. Ein Blick auf den Verlauf zeigt: Seit einer Woche steigt die Inzidenz (auf Landes- und Bundesebene) kontinuierlich und steil an. Der Kreis Coesfeld liegt als einziges Gebiet in NRW derzeit über der 1000er-Marke (Inzidenz von 1350,6). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist die Stadt Duisburg auf (286,6).

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Mittwoch, 15. Juni, 12.18 Uhr) drei Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Einer davon wird invasiv beatmet. 19 der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten (für Erwachsene) im Stadtgebiet sind frei. Das entspricht 23,2 Prozent. Landesweit sind 11,9 Prozent der Intensivbetten (599 von 5041) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Mittwoch tagesaktuell mit 4,7 an. Am Vortag wurde der Wert noch mit 4,67 angegeben, musste durch Nachmeldungen aber auf 5,62 korrigiert werden. Der Bundesschnitt liegt den Angaben zufolge bei 3,47 (Vortag: 3,59 gemeldet und auf 4,3 korrigiert).

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 76.477 Corona-Fälle bei Mönchengladbachern nachgewiesen worden. In 74.067 Fällen gelten die Betroffenen als nicht mehr infektiös. 334 Mönchengladbacher sind mit oder an Covid-19 gestorben.

(capf)