Kettenflieger und Mandel-Duft : Sommerkirmes ab Samstag auf dem Kempener Buttermarkt

Kempen Nach der Fahrt mit dem Musikexpress gibt‘s gebrannte Mandeln und Backfisch: Am Samstag öffnet die Sommerkirmes in Kempen auf dem Buttermarkt.

Von Samstag bis Dienstag ist wieder Sommerkirmes in Kempen: Nach zweijähriger corona-bedingter Pause können die Schausteller nun ihre Fahrgeschäfte und Buden wieder aufstellen. Allerdings wird die Kirmes ausschließlich auf dem Buttermarkt aufgebaut. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Der Grund für die Begrenzung: Die Kempener Kirmes findet in diesem Jahr zeitgleich mit anderen Kirmessen in anderen Städten statt, was die Planung deutlich erschwerte, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem fehle vielen Betrieben das nötige Personal. Doch allen Umständen zum Trotz gebe es eine Sommerkirmes in Kempen, auf dem Buttermarkt, und es werde für jeden etwas dabei sein, kündigt die Stadt an.