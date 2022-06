Schützenfest in Radevormwald : Alle freuen sich über die Rückkehr der Kirmes

Die erste Schützenkirmes seit Beginn der Corona-Pandemie lockte am Wochenende viele Besucher an. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Radevormwald Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause feierten der Schützenverein Radevormwald am Wochenende sein Traditionsfest. Die Freude bei Besuchern und Ausstellern war groß.

Schon von Weitem weht der sommerliche Wind am Samstagnachmittag einen süßlichen Geruch nach Popcorn durch die Stadt und erweckt Bilder von bunten Fahrgeschäften, herumtollenden Kindern mit gewonnenen Plüschtieren und Familien, die genüsslich an rosafarbener Zuckerwatte naschen. Erinnerungen an eine scheinbar lang zurückliegende Zeit kommen auf. Mit dem Ausbruch der Pandemie verschwanden schließlich die Schausteller aus den Städten, und an Kirmes war zu Inzidenz-Hochzeiten nicht zu denken.

Vielleicht wirkt der erste Blick vom Fahnenkreisel aus hinein in die Hohenfuhrstraße Richtung Rathaus und in die Kaiserstraße Richtung Markt deswegen so ungewöhnlich: Zahlreiche Familien mit kleinen Kindern flanieren gemütlich durch die Innenstadt. Vor dem Bungeetrampolin in Höhe der Sparkasse hat sich eine längere Schlange gebildet: Während die einen Kinder noch fröhlich springen, schauen die anderen erwartungsvoll zu. Freudestrahlend klettert ein Junge vom Trampolin herunter und rennt euphorisch zu seinem Vater: „Darf ich noch mal? Das hat Spaß gemacht“, sagt er mit leuchtenden Augen. Der Vater wimmelt mit Blick auf das Preisschild ab: Vier Minuten Springen für fünf Euro ist ihm dann wohl doch zu viel des Guten. Schließlich warten noch andere Attraktionen auf Vater und Sohn.

Info Werner Grimm ist der neue Schützenkönig Programm Während auf der Schützenkirmes gefeiert wurde, fand am Samstagnachmittag im Schützenhaus das Ehrenscheibenschießen statt. Am Sonntag folgte nachmittags der Festzug durch die Innenstadt, am Abend wurde die neue Majestät der Schützen im Bürgerhaus gekrönt. König Neuer Schützenkönig ist Werner Grimm, der im dritten Durchgang den Vogel aus Holz abschoss.

Bis zum Rathaus säumen verschiedene Greifarmautomaten den Weg. Auch gigantische Stände mit ähnlich großen Plüschtieren animieren die Kirmesbesucher zum Dosenwerfen. Eine Familie scheint ein besonders gutes Händchen gehabt zu haben und staubt gleich zwei XXL-Kuscheltiere ab, die sie nun stolz wie zwei Jagdtrophäen über die Kirmes trägt – die eine ruhend auf dem Sonnenschutz des Kinderwagens, die andere sicher im Arm der Großmutter.

Heitere und gesellige Stimmung findet sich dann zwischen Bierwagen und Würstchenbude vor dem Rathaus wieder: Hier haben es sich zahlreiche Kirmesbesucher gemütlich gemacht und genießen das schöne Wetter mit Familie und Freunden bei einem kühlen Bier und einer deftigen Mahlzeit. „Einfach toll, wieder so viele Menschen in Bewegung zu sehen“, sagt Jörg Henkels. „Ungewohnt, aber schön.“ Ein großer Kirmesfan ist der 56-Jährige eigentlich nicht, gibt er offen zu. „Aber in der neuen Zeit ist man doch froh über jede Veranstaltung, die nach den ganzen Lockdowns stattfinden kann. Das sollte man dann auch mit einem Besuch unterstützen.“

Sowohl auf dem Parkplatz vor der Grundschule Stadt als auch auf dem Marktplatz tobt das Leben: Fahrgeschäfte blinken, laute Stimmungsmusik dröhnt aus den Boxen, Kinder und Jugendliche jubeln jedes Mal, wenn der „Shaker“ oder der „Flying Swing“ sich rasant in Bewegung setzen, und lachen, wenn beim Autoscooter eine Kollision geglückt ist. Die Jüngsten drehen derweil ihre Runden auf dem Kinderkarussell. Menschen begegnen sich, bleiben für einen längeren Plausch stehen. Überall sind freudige Gesichter zu sehen.