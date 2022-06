Reiten : Mira Tigges feiert ihren ersten Sieg auf „der Bunte“

Krefeld Die 14 Jahre alte Amazone des Krefelder RFV Mira Tiggs, die seit ihrem sechsten Lebensjahr reitet, gewinnt die L-Dressur. Das Talent wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Sie verrät gerne von wem.

Mira Tigges vom Krefelder RFV hat beim Turnier ihres Vereins in der Reitanlage Kühnen die L-Dressurreiterprüfung auf „der Bunte“ mit der Wertnote 7,70 gewonnen. Sie verwies dabei Madlin Tillmann (RC Gut Neuhaus Grevenbroich) mit Lebensfreude auf Platz zwei (7,60). Hier wurden von Mira Tigges der Sitz und die Einwirkung auf ihr Pferd gewertet, sozusagen das Zusammenspiel mit ihr und der Bunte, ein „bunter Fuchs“ mit auffällig drei weißen Beinen und Nase. „Mira reitet sehr konzentriert. Und das Pferd ist sehr gut ausgebildet“, sagt ihr Opa Friedhelm Kühnen, der an ihrem Erfolg maßgeblich beteiligt ist. Er beobachtete jeden Schritt und Tritt von den beiden im Viereck. „Sie zeigte mit ihm starke Traversalen und ein schönen Mitteltrab.“

„Das ist mein erster L-Sieg auf ‚der Bunte‘“, sagt die 14-Jährige, die seit dem sechsten Lebensjahr über Führzügelklasse, Reiterprüfung und E-Dressur bis zur L-Dressur, aber auch schon M-Dressur reitet. „Letzte Woche holte ich mit ihm schon einen zweiten Platz in der Dressurreiterprüfung Klasse M“, erzählt sie. „Mein Ziel ist es, mit ihm so weit zu reiten wie es geht, eventuell auch die schwere S-Dressur, das sicherlich noch etwas dauern wird.“Mira Tigges trainiert fast jeden Tag bei Christina Dahl bzw. bei ihrem Opa. Das war der einzige Sieg aus den Reihen des Krefelder RFV. Das Punktespringen der Klasse M** mit Sprüngen von 1,35 Metern Höhe entschied am Ende des Turniers der S-erfahrene Matthias Gering (RFV Hubertus Anrath-Neersen) auf Arobaze du Pardis mit der vollen Punktzahl (65 Zähler) und der schnellsten Zeit von 53,79 Sekunden. Davor das L-Springen mit steigenden Anforderungen und das M*-Springen entschied aus seinem Verein Andrea Kramer jeweils mit Cormint’s Casall abwurffrei mit der flottesten Rundenzeit. Die Österreicherin Kristina Gassner vom RSV Krefeld entschied mit Black Barolo die M**-Dressur für sich (66,823). Hier ging es eng zu: 2. Claudia Schieffer (Förderkreis Dressur Neuss) mit Frederika (66,563) und 3. Sophie Jamar (RV Lenzenhof-Krefeld) mit Highlight P (66,407).