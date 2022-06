Sommerkirmes in Veert : Kirmes, Karneval und Erdbeeren

Die Kirmes soll der Höhepunkt ihrer Amtszeit werden: Prinzessin Nadine I. und ihre Herzdamen. Foto: VVK Foto: VVK Veert/VVK

Veert Drei Tage lang feiert Veert unter Regie der Geselligen Vereine und des Vereins zur Förderung des Veerter Karnevals die Sommerkirmes. Im Mittelpunkt stehen Prinzessin Nadine I. und ihre Herzdamen. Das Steckenpferd wird verliehen.

Gemeinsam bereiten die geselligen Vereine Veert und der Verein zur Förderung des Veerter Karnevals (VVK) die Sommerkirmes vor. Beim Besuch in der Redaktion stellten Hans „Hammer“ Kubon vom VVK und Leo Hellmann das Programm vor. Nach dem Corona-bedingten Ausfall des Karnevalszuges sollen Prinzessin Nadine I. und ihre Herzdamen „da wo das Pferd wiehert“ im Mittelpunkt stehen. Einen Festkettenträger gibt es in diesem Jahr nicht, aber der VVK wird einen engagierten Veerter mit dem Steckenpferd auszeichnen. Hier alle wichtigen Details zum Veerter Kirmesprogramm.

Eröffnung Los geht es am Samstag, 18. Juni, um 14 Uhr. Ortsbürgermeister Heinz Manten wird in Anwesenheit aller Veerter Vereine gemeinsam mit dem Vorstand der Geselligen Vereine um Leo Hellmann die Kirmes für eröffnet erklären.

Info Heimatverein stellt neue Projekte für Veert vor Fotoausstellung In der Heimatstube werden zur Sommerkirmes interessante Bilder aus dem Ortsleben der beiden letzten Jahre sowie die Festkettenträger der Jahre 2016 bis 2019 gezeigt. Neue Ideen Außerdem informiert der Heimatverein über künftige Projekte, die anhand von Fotos und Plänen dargestellt werden und die der Verein in naher Zukunft angehen möchte. Es handelt sich hierbei um den geplanten „Pavillon am Veerter Markt“, um die mögliche Schaffung einer Nachhaltigkeitswiese an der Kirchstraße im Bereich der Bürgerwiese und schließlich um die bereits in der Umsetzung befindliche Aktion zur Erhaltung historischer Höfebezeichnungen durch entsprechende „Höfeschilder“. Termin Kirmessonntag, 19. Juni, von 11 bis 17 Uhr, Heimatstube.

Umzug Es soll nicht Karneval im Sommer, sondern ein fröhlicher und festlicher Zug durchs Dorf werden. Hinter der Standarte des VVK laufen ab 15 Uhr die Garden und die früheren Tollitäten vor der Kutsche, auf der Markus Heinen vom RV Wetten Prinzessin Nadine I. und ihre Herzdamen durch Veert fahren wird. Mit dabei sind zudem Prinzessin Melinda I. von der KKG Geldern, der Pontifex Maximus aus Pont, Blau-Weiß Hartefeld mit Prinz Sven I., die Brüderschaft, der SV Veert und der Heimat- und Verschönerungsverein. Für die Musik sorgen die Bergknappen aus Geldern mit ihrem Spielmannszug.

Zugweg Es geht über die Veerter Dorfstraße nach In het Veld, über die Eintracht- und Josefstraße zurück zur Dorfstraße. Das Finale ist am Dorfplatz an der Blumen-Pyramide. Die Organisatoren bitten die Veerter, ihre Fahnen herauszuhängen, um den Zugweg zu gestalten.

Open-Air-Party Ab 16.30 Uhr gibt es Programm auf der Bühne am Dorfplatz. Die Garden zeigen ihr Können, Bauchredner Daniel Stuppe ist dabei, die Kölschen Tön und Franz Börder von Ko & Ka aus Issum. Kevelaers Prinz Frank I. bringt zudem die Swingenden Doppelzentner und Monika Voß mit.

Familientag am Sonntag Der zweite Kirmestag beginnt um 10 Uhr mit der Messe in der St.-Martin-Kirche. Danach startet der Frühschoppen bei Finke im „Alt Veert“, der Heimat- und Verschönerungsverein eröffnet seine Ausstellung in der Heimatstube. Das Senioren-Blasorchester Niederrhein und der Veerter Kinderchor spielen ab 12 Uhr am Martinsbrunnen.

Trödelmarkt Ein besonderer Höhepunkt ist am Sonntag der Familien-Trödelmarkt in der Dorfmitte ab 10 Uhr. Wer dabei sein möchte, muss sich vorher anmelden (02831 1761 oder leo.hellmann@gmx.de).

Erdbeerkuchen Veert ist das Erdbeerdorf. Deshalb laden die Landfrauen wieder zur großen Erdbeerkuchentafel ein. Verkaufsbeginn ist um 12 Uhr.

Verlosung Ab sofort kann man für zwei Euro Lose kaufen, im Baumarkt Vos, bei Frau Sieben, im Holländischen Blumencenter de Does, bei Alt Veert und im Tui Reisecenter Geldern. 16 Gewinne stehen bereit, vom Gutschein für die Lindenstuben über 500 Euro für eine Gruppe ab 20 Personen bis zum Urlaub im Ferienpark Hage in Ostfriesland oder einem Flachbildfernseher im Wert von 350 Euro. Die Ziehung erfolgt am Kirmesmontag.