Volleyball : Große Veränderungen beim Verberger TV

Krefeld Trotz des Abstiegs der Männer sind die Mitgliederzahlen sprunghaft angestiegen. Der Grund: Die japanische Trickfilm-Serie Haikyu. Seit die Serie auf Netflix zu sehen ist, möchten immer mehr Jugendliche Volleyball spielen.

Erfolg macht sexy, heißt es. Wenn dem so ist, dürfte sich die Attraktivität des Verberger TV in Grenzen halten. Die Herren sind aus der Volleyball-Oberliga abgestiegen, die Damen haben die Verbandsliga so gerade gehalten. Und doch sind die Mitgliederzahlen geradezu explodiert. Hatte die Abteilung vor einem Jahr noch 150 Mitglieder, so sind es nun 240. „Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, zusätzliche Hallenzeiten bekommen zu haben“, sagt der Vorsitzende Jan Moertter.