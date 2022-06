Strümpsche Benediktus-Bruderschaft hat einen neuen König : 27-Jähriger schießt in Schmalbroich den Vogel ab

Kempen Die Strümpsche Benediktus-Bruderschaft hat einen neuen – un didesmal sehr jungen – König: Mit dem 210. Schuss holte Jens Heenen das Holztier von der Stange.

In den kommenden vier Jahren wird nun ein sehr junges Königshaus die Bruderschaft repräsentieren. Jens Heenen ist 27 Jahre alt, an seiner Seite steht Königin Rebecca Langels. Zu seinen Ministern ernannte er Matthias Dicks mit Franziska Langels sowie Carsten Langels mit seiner Frau Corinna. Damit sei in der Bruderschaft ein wichtiger Generationenwechsel geschafft, teilten die Benediktus-Schützen mit. Da sich so viele Termine in den vergangenen zwei Jahren aufstauten, dauert es bis zum Schützenfest noch eine Weile: Gefeiert wird in Schmalbroich erst 2024.