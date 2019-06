Kempen : Jubiläum: 125 Jahre Reitsport Stübben

Die Firma Stübben aus der Vogelperspektive. Was hier produziert wird, lässt die Herzen vieler Reiter höher schlagen. Foto: stübben

Kempen Das Unternehmen an der Heinrich-Horten-Straße in Kempen legt großen Wert auf die Qualität seiner Produkte. Die Erfolgsgeschichte begann 1894 in Krefeld.

Die Reitsportmanufaktur „Joh`s Stübben“ an der Heinrich-Horten-Straße in Kempen feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. 1894 hat die Erfolgsgeschichte mit einer eher kleinen Sattlerei in Krefeld begonnen. Heute werden die Produkte des Familienbetriebs Stübben unter der Regie der fünften Generation auf allen Kontinenten in über 60 Ländern vertreten.

Zwei Weltkriege, eine große Wirtschaftskrise und viele weitere Herausforderungen – in den 125 Jahren seines Bestehens hat die Manufaktur Stübben so einiges erlebt und sich stets den Erfordernissen der Zeit angepasst. Bei der Gründung bestimmten Pferde und Kutschen das Straßenbild, Sattelmeister Stübben beschäftigte sich damals vorwiegend mit der Reparatur und Anfertigung von Sätteln. Als mit der Inflation in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Nachfrage nach Pferdeartikeln sank, spezialisierte sich das Unternehmen auf Lederaccessoires für den alltäglichen Gebrauch. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in der 50er und 60er Jahren entwickelte sich der Pferdesport zur populären Freizeitaktivität, und die Fertigung von Sätteln gewann innerhalb des Unternehmens wieder zunehmend an Bedeutung.

Johannes (l.) und Jan Stübben leiten das Familienunternehmen an der Heinrich-Horten-Straße. Foto: stübben

info Tag der offenen Tür bei Stübben Anlässlich des 125-Jährigen Firmenjubiläums finden die „Tage der der Manufakturen“ erstmals außerhalb von Berlin statt, und zwar am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juni, 10 bis 18 Uhr, bei Reitsport Stübben in Kempen. Die teilnehmenden Händler zeigen nicht nur ihre Produkte, man kann zuschauen, wie sie hergestellt werden. Das Unternehmen findet sich an der Heinrich-Horten-Straße 5 in Kempen.

„In unserer 125-jährigen Geschichte haben wir erlebt, wie der gesellschaftliche Wandel unsere Produkte und unser Unternehmen formt“, sagt Geschäftsführer Johannes Stübben. „Wir nutzen die Chance, als Unternehmen zu wachsen, die traditionelle Handwerkskunst mit Innovationen zu verbinden und unsere Produkte zum Wohl von Pferd und Reiter weiterzuentwickeln.“

Seit einigen Jahren testet das Unternehmen nachhaltige Materialien und Gerbverfahren, die heute bereits in die Herstellung integriert sind. Für die Entwicklung des ökologisch unbedenklichen Gerbstoffs aus Olivenblättern, mit dem enorme Mengen an CO2 eingespart werden, gewann Stübben im Jahr 2016 einen Nachhaltigkeitspreis.