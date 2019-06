Freilichtmuseum Grefrath : Hier werden Gartenträume wahr

Grefrath Am Pfingstwochenende findet im Freilichtmuseum Dorenburg die Messe GartenLeben statt. Pflanzen aller Art gibt es zu sehen, aber auch ausgefallene Accessoires. Ein schöner Ausflug für die ganze Familie – Entschleunigung garantiert.

Von seiner buntesten Seite zeigt sich der Frühling von Samstag bis Montag im Freilichtmuseum Dorenburg. Bereits zum zwölften Mal präsentiert die Wuppertaler Agentur Openmind ManagementService (Omms) die Blumen- und Pflanzenschau „GartenLeben“, die längst in der gesamten Region bekannt und beliebt ist. Wer die neuesten Trends nicht verpassen oder seinen eigenen Gartentraum verwirklichen möchte, ist in Grefrath bestens aufgehoben – bei einem Rundgang durch das frühlingsfrische Angebot.

Über 100 Aussteller zeigen wieder bunte Blumen und frische Kräuter, grüne Daumen gesellen sich zueinander. Hinzu kommen ausgefallene Gartenmöbel, Dekorationen und Accessoires, die den Aufenthalt im Garten noch schöner machen. Ein Pflanzendoktor ist ebenfalls wieder am Start: Franz Beckers stellt kostenlos Diagnosen und gibt Ratschläge, was man dagegen machen kann, wenn der Buchsbaum gelb wird oder der Birnbaum abgefressene Blätter hat. Besucher sollten aber nicht Boden- oder Planzenproben vergessen. Auf dem Raritätenmarkt gibt es seltene Gewächse wie alte Geum (Nelkenwurz) sowie Kakteen und Stauden aus aller Welt – also so ein richtiger Kick für den heimischen Garten. Ob man eher auf Öko-Wildwuchs oder akkurat auf Kante geschnittenen Rasen steht, jeder findet das für ihn passende Angebot, und den einen oder anderen guten Tipp vom Fachmann gibt’s obendrein.