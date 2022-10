Zusammenstoß am Außenring : Zwei Menschen bei Unfall in Kempen schwer verletzt

Kempen Bei einem Unfall am Kempener Außenring wurden zwei Autofahrer am Sonntagabend schwer verletzt. Viele Kempener wurden aufmerksam, weil die Sirene heulte.

Bei einem Unfall auf der Kreuzung des Kempener Außenrings mit der Vorster Straße in Kempen sind am späten Sonntagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 33-jähriger Mann aus Krefeld gegen 20.50 Uhr mit seinem Wagen auf dem Außenring in Richtung Grefrath unterwegs. Ihm kam ein ebenfalls 33-jähriger Autofahrer aus Warendorf entgegen. An der Kreuzung mit der Vorster Straße bog der Warendorfer nach links auf die Vorster Straße ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten und diesem Vorfahrt zu gewähren. Frontal stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, war der Warendorfer zuvor schon einem Zeugen durch unsichere Fahrweise aufgefallen. „Eine Blutprobe und weitere Ermittlungen sollen nun klären, ob die Ursache für sein Fehlverhalten in Drogen oder Alkohol oder eher in einer internistischen Ursache zu suchen ist“, so die Polizei weiter.