Serie - 725 Jahre Stadtrechte für Kempen (16) : Kapitulation am Kuhtor

Bei der Einweihung des Kempener Rathauses 1967 stellte eine Gruppe die hessischen Soldaten dar, die 1642 Kempen erorberten. Das Foto zeigt die Gruppe auf der Kuhstraße, im Hintergrund das Kuhtor. Foto: Werner Beckers

KEMPEN 1642 wird das befestigte Kempen von hessischen und französischen Truppen belagert und eingenommen. Die siebenjährige Besatzung kostet die Stadt den Rest ihrer Kräfte und verwandelt sie teilweise in ein Ruinenfeld. An die Eroberung erinnern heute noch Straßennamen: der Hessenwall und der Hessenring.

Von Hans Kaiser

11. Februar 1642. Knarrend öffnen sich die schweren Torflügel des Kempener Kuhtors. Eine kleine Gruppe von Bürgern tritt auf die Brücke. Es sind die fünf wichtigsten Männer der Stadt: der Schultheiß, wie man damals den Gerichtsvorsitzenden nennt, Theodor Leonius; der einflussreiche Vikar Johannes Wilmius; dessen Neffe, der Stadtsekretär Aegidius Wilmius; schließlich die beiden Bürgermeister Johann Honnickes und Jakob Foitz. Die fünf Männer passieren die vier Vortürme, die die Brücke vor dem Kuhtor zu beiden Seiten flankieren.

Da reitet eine Gruppe Offiziere in reich betressten Gewändern heran. An der Spitze Jean Baptiste Guébriant, Marschall des Königs von Frankreich, und Caspar von Eberstein, Generalleutnant und Oberbefehlshaber der Armee der Landgräfin Amalie von Hessen-Kassel. Die beiden Heerführer steigen ab. Sie geben den verschüchterten Kempenern die Hand, verhandeln mit ihnen, wobei der Franzose Guébriant sich mit dem Kempener Vikar Wilmius auf Latein verständigt: Es geht um die Übergabe der Stadt. Dann reitet die martialische Gruppe durch das Kuhtor zum Markt. Auf dem Rathaus soll der Kapitulationsvertrag geschrieben werden. Zögernd folgen die Bürger. Sie ahnen: Auf ihre Stadt werden schwere Zeiten zukommen.

Info Serie mit Texten des Historikers Hans Kaiser 2019 begeht die Stadt Kempen ihr 725-jähriges Bestehen. Gefeiert wird das Jubiläum Mitte September mit einem zweitägigen Musikfest „Klingende Altstadt“. Für den 3. November ist ein Festakt geplant. In einer Serie für unsere Zeitung stellt der Kempener Historiker Hans Kaiser wichtige Etappen und Begebenheiten aus der Geschichte der Stadt Kempen vor.

Was brachte die Hessen und Franzosen 1642 ans Kuhtor? Der Grund liegt in einem Konflikt, der damals ganz Europa beherrscht: dem Dreißigjährigen Krieg. 1618 ist er ausgebrochen, 1648 wird er enden. Er besteht aus einer Reihe vereinzelter Kriege zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Begonnen hat er als Religionskrieg zwischen der evangelischen und der katholischen Seite im Deutschen Reich. Nun, in seiner Schlussphase, ist er zu einer europäischen Machtauseinandersetzung geworden. Kaiser des Deutschen Reiches ist damals ein Habsburger: Ferdinand III. Er regiert hauptsächlich Österreich, Böhmen und Schlesien. Ein anderer Habsburger – Philipp IV. – ist König von Spanien. Ihm unterstehen die „Spanischen Niederlande“, das heutige Belgien und Luxemburg, dazu kommen in Italien Mailand sowie Teile der Lombardei. Dritte Großmacht in Europa ist Frankreich. Zwischen den habsburgischen Machtblöcken – Spanien im Süden, den Spanischen Niederlanden im Westen, Österreich und Böhmen im Nordosten – fürchtet das französische Königreich eingekesselt zu werden. Kurz: Frankreich kämpft mit den Habsburgern um die Vormachtstellung in Europa.

Die französische Politik bestimmt damals der Kardinal Richelieu. Er sucht Verbündete gegen den habsburgischen Kaiser. Einen hat er in der Landgräfin Amalie von Hessen gefunden – eine kluge, zielstrebige Frau, überzeugte Protestantin und skrupellos. Seit 1637 verwitwet, regiert sie energisch ihr Land, dessen einziges Kapital aus seiner kleinen, kampfkräftigen Armee besteht. 200.000 Reichstaler zahlt der französische König ihr jährlich dafür, dass sie 7000 Mann Fußvolk und 3000 Reiter für ihn ins Feld stellt. Ein ähnlicher Parteigänger Frankreichs ist der kurz vorher verstorbene Herzog Bernhard von Weimar gewesen. 1639 sind seine Söldner nach seinem plötzlichen Tod vollzählig in die französische Armee übernommen worden. – Soweit die großen Zusammenhänge.

Schlacht an der Landwehr am 17. Januar 1642: Auf der Heide zwischen St. Tönis (links), Hüls (oben) und Krefeld (rechts) wird eine kaiserlich-katholische Armee von Hessen und Franzosen vernichtend geschlagen. Für die Feinde ist der Weg nach Kempen frei. Foto: Kreisarchiv Viersen

Und Kempen? Die kleine Stadt ist in diesem gewaltigen Kampf nur eine winzige Spielfigur, eher zufällig in den Konflikt der Großen geraten. Hier die Vorgeschichte: Das nächste Territorium, das den Habsburgern gehört, sind damals die „Spanischen Niederlande“, das heutige Belgien. Vor zwei Jahren hat der französische Kriegsrat beschlossen, die Verbindung zwischen diesem habsburgischen Außengebiet und den habsburgischen Kernländern, also Österreich und Böhmen, abzuschneiden. Dazu ist Ende 1641 eine hessisch-weimarische-französische Armee, 8000 Mann stark, raubend und brennend in die Länder am Niederrhein eingefallen. Sofort marschieren ihnen kaiserliche und kurkölnische Truppen entgegen, aus den Niederlanden und von Bonn kommend. Sie sind den Hessen, Franzosen und Weimarern zahlenmäßig weit überlegen.

Aber den Kaiserlichen wird ihre Zuversicht zum Verhängnis. Ohne dass sie es merken, werden ihre Stellungen in der Kempener Nachbarschaft von einem Spähtrupp ausgekundschaftet. Es ist der 17. Januar 1642, und der nichts ahnende kaiserliche Heerführer sitzt vor seinem Zelt in der Nähe des Dörfchens St. Tönis an der Mittagstafel; da stoßen französische Reiter durch die alte Befestigungsanlage vor, die mit Erdwällen und Graben die Grenze des Kempener Landes schützt – die Landwehr. Weitere Truppen kommen nach, die Kaiserlichen werden völlig überrascht, setzen sich aber zur Wehr. Doch unvorbereitet, wie sie sind, können sie sich nicht entfalten, und am Abend ist ihre Niederlage vollständig. Von ihren 10.000 Soldaten werden an die 3000 getötet, 4000 gefangen. Der Rest befindet sich auf wilder Flucht und wird zum Teil unterwegs niedergemacht.

Noch am Abend nach der siegreichen Schlacht haben die Sieger die Tore des benachbarten Dörfchens St. Tönis eingeschlagen – eine makabre Regie des Schicksals hat es gefügt, dass gerade Antoniustag war. Nach Herzenslust haben die Söldner geplündert, die St. Töniser Kirche ist in Flammen aufgegangen, Frauen sind geschändet worden, Männer erschlagen. Am nächsten Tag ist die benachbarte Bauernschaft Unterweiden dran, jeder fünfte von den Hofesbewohnern kommt durch die brandschatzenden Soldaten ums Leben. Und nun – ziehen die Landsknechte auf Kempen zu.

Hessen und Franzosen fahren ihre Geschütze – acht Kanonen und einen Mörser – gegenüber dem Ellentor und dem Petertor auf. Am Samstag, 1. Februar 1642, beginnen sie in der Morgendämmerung mit Kanonenkugeln und Mörsergranaten, 16 und 25 Pfund schwer, die Beschießung der Stadt. Nach achttägigem Schießen haben sie mehr als 2000 Geschosse verfeuert. Zahlreiche Häuser geraten in Brand. Frauen und Mädchen eilen mit Wasser gefüllten Ledereimern umher, um zu löschen.

Am Morgen des 7. Februar ist Kempen sturmreif geschossen. Durch eine Mauerbresche am Mühlenturm dringt ein Trupp Musketiere in die Stadt ein, klettert auf den Laufgang des Mühlenturms und übernimmt von oben den Feuerschutz für weitere eindringende Truppen. Die kleine kurkölnische Besatzung, 300 Mann, die Kempen schützen sollen, zieht sich auf die Burg zurück.

In dieser aussichtslosen Lage schicken die feindlichen Heerführer Guébriant und Eberstein einen Boten zu den beiden Kempener Bürgermeistern, der sie vors Kuhtor zitiert. Zitternd folgen sie dem Befehl; was hat man nicht Schreckliches über die Hessen gehört! Aber Guébriant und Eberstein sichern den Bürgern freie Religionsausübung und gute Behandlung zu. Die Kempener willigen ein – was bleibt ihnen anderes übrig. Rasch ist der Vertrag diktiert und wird ihnen übergeben. Eine Abschrift ruht heute noch im Stadtarchiv.

Indes ist die Urkunde das Papier nicht wert, auf dem sie ausgestellt ist. Kaum sind die Stadtschlüssel an die Eroberer übergeben, ergießen sich zwölf feindliche Regimenter in die Stadt – an die 7000 Mann. Die Bürger werden misshandelt, manche auf der Gasse ermordet, die Frauen und Mädchen vor den Augen ihrer Väter, Männer und Brüder vergewaltigt. Alle Häuser und das Franziskanerkloster werden aufgebrochen und geplündert. An Lebensmitteln muss den Söldnern herangeschafft werden, was der Vorrat hergibt. Nach einem mehrstündigen Bombardement fällt am nächsten Tag auch die Burg. Der tapfere Hauptmann Matthias Nagel führt sein zusammengeschmolzenes Häuflein zu einem letzten Ausfall auf die Brücke. Aber von einer Kugel getroffen, bricht er zusammen, und der Rest der Verteidiger tritt zum Feind über.

Kempen ist restlos in Feindeshand. Sieben qualvolle Jahre folgen, in denen Hessen und Niederländer abwechselnd ihr Mütchen an der Bevölkerung kühlen. Immer wieder versuchen die Kempener Honoratioren, die Offiziere mit kostbaren Geschenken bei Laune zu halten, damit sie der Zügellosigkeit ihrer Soldaten ein wenig entgegen treten. Viel bringt das nicht. Um zu zeigen, wer jetzt das Sagen hat, errichten die Hessen einen Galgen und Pranger auf dem heutigen Buttermarkt. Als sie Ende Mai 1642 abziehen, um durch niederländische Besatzung abgelöst zu werden, zerstören sie bei dreien der vier Stadttore und einigen Mauertürmen die Dächer, unter dem fadenscheinigen Vorwand, so könnte die Stadt gegen Belagerer besser verteidigt werden.

Immer wieder nehmen umfangreiche Truppenteile in Kempen Quartier, verlangen Geld und Verpflegung, plündern die Wohnungen. In den Stadtvierteln brechen mehrere Male Feuersbrünste aus. Teils werden die leicht brennbaren Fachwerkhäuser mutwillig eingeäschert, teils geraten sie durch Unachtsamkeit der Besatzung in Brand. Leer stehende Häuser brechen die Soldaten ab, um sich Feuerholz zu beschaffen. Insgesamt zerstören die Besatzer mehr als 400 Gebäude, das ist etwa die Hälfte der Wohnhäuser. Sie nehmen Bürger als Geiseln und lassen sie erst gegen hohe Geldzahlungen frei. Ein Beispiel von vielen: Ab Juni 1642 liegt niederländisches Militär in der Stadt, 21 Kompanien stark; rechnet man für eine Kompanie 60 bis 100 Mann, waren das an die 1800 Soldaten. Ihr Kommandant ist der Oberstleutnant Peter von Zühll. Im November 1642 lässt er Bürgermeister und Schöffen mit freundlichen Worten in die Burg vorladen, hält sie dort aber so lange fest, bis 9000 Reichstaler Lösegeld herbeigeschafft sind. – Viele Bürger können die Belastungen nicht mehr aushalten und verlassen ihren Wohnort.

So weit die äußeren Ereignisse. Aber auch für die innere Geschichte des Ortes haben die sieben Besatzungsjahre weit reichende Folgen. Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist Kempen der wichtigste Wallfahrtsort am Niederrhein gewesen. In seiner Pfarrkirche war die Thronende Madonna der Anziehungspunkt für unzählige Pilger. Infolge der Wirren der Reformation (seit 1540) und nun durch die protestantische Besatzung ist den frommen Katholiken ihr Pilgerweg versperrt. Ab 1642 wird die Schutzmantelmadonna zu Kevelaer der Kempener Muttergottes mit der Weintraube endgültig den Rang ablaufen.

Vor der Eroberung der Stadt sind die Kempener Reformierten durch ihren Landesherrn, den katholischen Kurfürsten, wegen ihres Glaubens bedrängt worden. Unter der protestantischen Besatzung wendet sich das Blatt: Nun gerät die katholische Mehrheit unter Druck. Seit 1643 belegen hessische Garnisonsprediger für ihren reformierten Gottesdienst die Hälfte der heutigen Propsteikirche. Immer wieder kommt es zu Entweihungen durch die evangelischen Besatzer. Ein Beispiel: Als 1644 und im April 1645 der hessische Oberbefehlshaber Caspar Graf Eberstein zur Inspektion seiner Soldaten in Kempen erscheint, wird die Musterung mit Trommelschlag, Pfeifenspiel und lautem Kommandogeschrei nirgendwo anders als in der Pfarrkirche abgehalten.

Als besonders schikanös erweist sich Stadtkommandant Oberst Reinhart von Widerholt. Auf die Beschwerden der Kempener hin wird er schließlich abgelöst. Aber gegenüber seinen Glaubensgenossen ist er generös, spendet 1645 der evangelischen Gemeinde einen silbernen Abendmahlskelch mit Widmung. Der ist heute noch das älteste Kleinod der Kirchengemeinde und hat Eingang in deren Gemeindesiegel gefunden. Indes: Als die Stadt ab 1649 wieder fest unter der Herrschaft des katholischen Kurfürsten steht, werden die Evangelischen endgültig zur Rückkehr zum katholischen Glauben gezwungen oder müssen die Stadt verlassen. Erst 1845 wird eine neue Gemeinde gegründet.