Fußball-bezirksliga : Der SSV Grefrath kämpft in der Relegation gegen den Abstieg

Grefrath Heute Abend um 19.30 Uhr empfängt der Fußball-Bezirksligist auf dem Heidefeld die DJK Arminia Lirich aus Oberhausen, die mit 100 Fans anreisen will.

Drei aus sechs lautet die Zauberformel im zusätzlichen Abstiegsgerangel aus den Fußball-Beziksligen. Im Klartext: Mit den Spfr. Delhoven, SC Radevormwald, SSV Grefrath, DJK Arminia Lirich, Kevelaerer SV und SSVg. Velbert U23 sind sechs Teams in der Verlosung, aber nur drei können den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Die Grefrather müssen an den Lirichern vorbei, wenn sie die Klasse behaupten wollen. Und heute Abend bietet sich im Hinspiel die Gelegenheit, den ersten Schritt dazu zu tun. Angepfiffen wird um 19.30 Uhr. Samstag um 17 Uhr steigt das Rückspiel. Personelle Probleme hat der SSV nicht. Eher hat Trainer Klaus Ernst, der Hauptverantwortliche für den sportlichen Umschwung, die Qual der Wahl.

Die Gäste, die sich vergangenen Sonntag schonen konnten, weil Schlusslicht RWS Lohberg nicht mehr antrat, und beim Grefrather Sieg in Viersen spionierten, haben in der Saisonendphase einen ähnlichen Erfolgsweg hingelegt, wie die Blau-Weißen. Sie holten viele Punkte, hielten sich dadurch den unmittelbaren Konkurrenten SpVgg. Meiderich vom Hals und belegten Rang 15. Bei 104 Gegentoren scheint die Defensive die Achillesferse, wobei 69 selbst erzielte Treffer sich durchaus sehen lassen können. Und auch hier gibt es Parallelen zum SSV: Die Auswahl von Trainer Sascha Brücker, der über Concordia Oberhausen und der Liricher Zweiten zum Chef wurde, hat keinen absoluten Toptorjäger in ihren Reihen, sondern die verteilen sich auf viele Spieler. Bester Vollstrecker ist Andre Peters mit nur 18 Toren. Angekündigt haben sich über 100 Gästefans, was für die Grefrather natürlich zusätzliche organisatorische Aufgaben bedeutet, die man aber dann, wegen der zu erwartenden stattlichen Einnahme, gerne übernimmt.