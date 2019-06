Comedy in Grefrath : Mit Josie und Frederic auf Grammel Island

GREFRATH Für ein Feuerwerk von guter Laune und Spaß sorgte Sascha Grammel im Grefrather Eissport- und Eventpark. Mit seinem Programm „Fast Fertig!“ riss der Bauchredner das Publikum mit und ließ die Eissporthalle vor Lachen beben.

Im Grefrather Eissport- & Eventpark geht es am Samstag, 7. September, mit dem Gastspiel der auch aus dem Fernsehen bekannten Comedy-Queen Carolin Kebekus und ihrem neuen Programm „PussyNation“ weiter. Hierfür gibt es schon Eintrittskarten. Schon angelaufen ist auch der Vorverkauf für die Eisrevue „Holiday on Ice“. Vom 27. November bis 1. Dezember ist „Supernova“ zu Gast in der Grefrather Eishalle.

Plötzlich wird die Bühne ins Dunkle getaucht, während auf den beiden Leinwänden Josie in ihrem rosa Zimmer zu sehen ist. Sie überlegt gerade, was sie einpacken soll, denn schließlich fliegt sie ebenfalls auf Grammel Island. Blitzschnell ist sie da. In rosa Bademantel, rosa Latschen und passender rosa Badehaube mit Blümchen auf dem Kopf haucht sie ein „Hallo Grefrath“ ins Publikum. Die schüchterne Schildkröte erzählt von Nachtwanderungen am Tage, weil man da besser sehen kann, oder von der Kokosnussjagd, die eine Art Schnitzeljagd für Vegetarier ist. Was es mit dem Schildkröten-Yoga auf sich hat, bei dem Josie auf dem Rücken liegt und versucht auf den Bauch zu gelangen, bis nach zwei Stunden einer kommt und sie umdreht. Die Sympathie, die der kleinen Schildkröte entgegenschlägt, ist förmlich zu spüren. Und Josies Beauty-Geheimnis nimmt so mancher im Herzen mit. „Wer am Morgen dreimal schmunzelt, mittags nicht die Stirne runzelt, abends singt, dass alles schallt, der wird 100 Jahre alt“, verrät sie.