Tönisberg : Zechen-Campus als Leuchtturmprojekt für die Region

Wolf-Reinhardt Leendertz stellte Ideen für die Zeche vor. Foto: Mies van der Rohe Business Park

TÖNISBERG Investor Wolf-Reinhard Leendertz präsentierte der Kempener Politik Ideen zur künftigen Nutzung des ehemaligen Zechenareals.

Die Begeisterung bei der Kempener Politik war am Dienstagabend spürbar. Im Ausschuss für Umwelt, Planung und Klimaschutz des Stadtrates stellte der Krefelder Investor Wolf-Reinhard Leendertz erste Ideen für eine künftige Nutzung des ehemaligen Zechengelände in Tönisberg vor. Anfang dieses Jahres hatte die RAG Immobilien GmbH, ein Tochterunternehmen der Ruhrkohle AG (RAG), das Areal der früheren Schachtanlage Niederberg IV an den Krefelder Unternehmer übergeben. Seither versucht Leendertz, der mit seiner Entwicklung des Mies-van-der-Rohe-Business-Parks bereits große Erfolge errungen hat, ein Planungskonzept für eine neue Nutzung des Geländes auf dem Wartsberg zu entwickeln.

Und was Leenders den Politikern im Kempener Rathaus vorstellte, hat es in sich. Der Krefelder möchte in Tönisberg ein Leuchtturmprojekt realisieren, das weit über Kempen ausstrahlen könnte. Noch ist vieles Zukunftsmusik. Es gibt keine konkrete Planung. Aber die hat es anfangs auch beim Business-Park auf dem ehemaligen Verseidag-Gelände in Krefeld nicht gegeben. Aber wenn man erahnen möchte, wohin in Tönisberg die Reise gehen könnte, muss man sich dort umschauen. Für die Zeche hat Leendertz eine eigene Verwaltungsgesellschaft gegründet, führt viele Gespräche mit Interessenten, die Gewerbeflächen mieten könnten. Leendertz legt Wert auf anspruchsvolle Mieter, die die Besonderheit des Standorts schätzen. Geplant ist eine büroorientierte Nutzung der Flächen, kreative Unternehmen sollen sich ansiedeln, die innovative technologische Produkte entwickeln und herstellen. Der „Zechen-Campus“, so die Projektbezeichnung, soll aber auch zum Treffpunkt für Besucher in Cafés und einem kleinen Museum, das an die Bergbaugeschichte des Standorts erinnert, werden. Denkbar ist zudem, den unter Denkmalschutz stehenden Förderturm mit einen Aussichtsplattform öffentlich zugänglich zu machen.

Den ersten Mieter zu finden, sei bei einem solchen Projekt das schwierigste. Das sei auch in Krefeld so gewesen, berichtete Leendertz. Mit Ralf Drießen hat der Krefelder einen erfahrenen Ingenieur gewinnen können, der früher für das Essener Unternehmen Hochtief als Geschäftsführer Projekte gemanagt hat. Auch Drießen spricht von einem enormen Potenzial, das in dem Zechenareal steckt.

Einen möglichen ersten Mieter hat man bereits an der Hand: Es ist ein Start-up-Unternehmen von jungen Ingenieuren der Fachhochschule Aachen. Die entwickeln derzeit unter anderem einen innovativen Feldroboter, der in der Landwirtschaft eingesetzt werden könnte. Projektkoordinator ist Josef Franko, der von einem Bauernhof in Kempen stammt. Franko erläuterte im Ausschuss das Konzept des Hochschulprojektes. Erste Feldversuche laufen bereits, auch in Kempen. Franko möchte mit seinem Team von Aachen nach Tönisberg wechseln.