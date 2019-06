Kempen : Kempens ehemalige First-Lady feiert halbrunden Geburtstag

KEMPEN Resi Hermans wird am morgigen Donnerstag 85 Jahre alt. Gefeiert wird mit Ehemann, Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans, und der Familie.

Die Geburtstagstorten stehen schon bereit. Altbürgermeister Karl-Heinz Hermans hat es sich als Bäckermeister nicht nehmen lassen, die Tafel zum Ehrentag seiner Gattin Theresia am morgigen Donnerstag, 6. Juni, mit selbst Gebackenem auszustatten. Theresia Hermans, geborene Neeten, wird 85 Jahre und feiert dies im Kreise ihrer Familie. Darauf freut sie sich sehr, ist doch der Kontakt zu Sohn Heiner und Tochter Stefanie sowie deren Familien ausgesprochen gut. Drei Enkelkinder sind inzwischen hinzu gekommen. So kocht Resi, wie sich von Familie und Freunden genannt wird, immer noch gerne für die ganze Familie.

Die Familie ihrer Eltern lebten an der Vorster Straße. Sie ist also ein richtiges Kempener Kind. Die katholische Grundschule besuchte sie am Hessenring. Mit 14 Jahren absolvierte sie das damals für junge Mädchen obligatorische Pflichtjahr im Haushalt der Kaufmannsfamilie Hubertz an der Vorster Straße. Es seien harte Jahre damals gewesen nach dem Krieg, erinnert sie sich. Bei Hubertz erlernte sie dann auch den Beruf der Einzelhandelskauffrau. Nach Abschluss der Lehre wechselte sie zum „Kaiser's-Kaffee-Geschäft”. Noch heute erinnert sie sich an die Chefin Katharina Schumacher. „Vor Fräulein Schumacher hatten wir alle Respekt”, sagt sie.