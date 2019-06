Kempen : De Beukelaer: Hoffen und Bangen

Politiker bekundeten nach den Plänen der Geschäftsführung kurz vor Weihnachten ihre Solidarität mit der Belegschaft von de Beukelaer. Foto: pakusch/Pakusch

Kempen Wie genau es in der Kempener Keksfabrik weitergeht, weiß niemand. Der Betriebsrat bemüht sich weiterhin, das Beste für die rund 270 Mitarbeiter zu erreichen. Momentan laufen Verhandlungen über einen Sozialplan.

Nach wie vor schweben die rund 270 Mitarbeiter des Kempener Werks von de Beukelaer zwischen Hoffen und Bangen. Wobei zweifelhaft ist, ob es noch überhaupt noch irgendeinen Grund gibt, Hoffnung zu hegen. Zu klar sind die Signale, die von der Firmenzentrale im rheinland-pfälzischen Polch kommen. In Kahla in Thüringen arbeitet man mit Hochdruck am Ausbau des Standorts, der im kommenden Jahr Kempen ersetzen soll.

Die Produktion in Kempen läuft derweil noch auf Hochtouren. Trotz der Ungewissheit hätten bisher nur wenige Mitarbeiter dem Betrieb den Rücken gekehrt, heißt es. Trotzdem: Obwohl das Kempener Werk im kommenden Jahr geschlossen werden soll, sind aktuell Stellen ausgeschrieben. Das hänge, so das Unternehmen, mit dem regulären Geschäftsbetrieb zusammen. Die Auslastung des Kempener Werks war und ist schließlich hoch. Daher braucht man derzeit noch Arbeitskräfte, um die laufende Produktion sicherzustellen. Im Hintergrund geht bei der Geschäftsleitung zudem die Befürchtung um, angesichts des drohenden Endes am Standort Kempen könne der Krankenstand in der Belegschaft eventuell steigen.

Info Das Kempener Werk gibt es seit 1955 Der Exodus des Prinzen aus der Thomasstadt bedeutet das Ende einer langen Tradition. Das Werk besteht seit 1955. Edouard de Beukelaer brachte damals die belgische Kekstradition an den Niederrhein. Seit 1999 und mit der Fusion mit Griesson, gegründet im Jahre 1969 von Heinz Gries, werden in Kempen unter anderem die beliebten Schoko-Doppelkekse hergestellt, eines der bekanntesten Produkte aus der Welt der deutschen Süßwaren.

Die Nachfrage, gemeinsam mit dem Werk nach Kahla zu ziehen, hält sich weiterhin in ganz engen Grenzen. Bei den aktuellen Gesprächen geht es daher in erster Linie darum, welche Inhalte ein Sozialplan hat. Die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite laufen auf Hochtouren. Eine Einigungsstelle soll versuchen, den Vorgang in geregelte Bahnen zu lenken. Ein solches Gremium, das paritätisch besetzt ist, ist nach deutschem Arbeitsrecht vorgeschrieben. Sollte sich herausstellen, dass eine Einigung nicht möglich ist, ist der Vorsitzende das Zünglein an der Waage. Das ist in den meisten Fällen ein Arbeitsrichter, und dessen letztes Wort kommt einem Urteil gleich.

Einer der Knackpunkte ist aktuell die Frage, wie man mit den Mitarbeitern verfährt, die über 50 Jahre alt sind. Für sie sei es, so der Betriebsrat, schwer, in der Umgebung einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden, wenn de Beukelaer seine Zelte abbricht. Über weitere Details der Verhandlungen möchte man sich aktuell nicht äußern, aber offensichtlich gibt es noch eine Reihe von Differenzen.