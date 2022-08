Baumaßnahme in Kamp-Lintfort : Weltkarte und Schiff erwarten die Schüler in den Pausen

Kamp-Lintfort Die Georg-Forster-Gymnasiasten freuen sich über den neu gestalteten Schulhof. Was der Namensgeber der Schule mit der Baumaßnahme zu tun hat.

Abwechslungsreich, naturnah, einladend – so präsentiert sich der neue Schulhof den Schülerinnen und Schülern des Georg-Forster-Gymnasiums der Stadt Kamp-Lintfort. Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt und Nicole Lohbeck, verantwortliche Architektin, übergaben den modernisierten Schulhof offiziell an die Schule und Schülerschaft. Elke Hofmann vertrat die Sparkasse Duisburg, die sich an dem Projekt finanziell beteiligte, und Christian Selders, Bauleiter der Firma Terra Flor, nahm als Repräsentant des ausführenden Landschafts- und Gartenbaubetriebs teil. Das berichtet das Georg-Forster-Gymnasium in einer Pressemitteilung.