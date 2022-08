Offene Gartenpforte in Kamp-Lintfort : So blüht es in den Kamp-Lintforter Gärten

Angelika Sturmeit, Nina Hilse und Stefano Heitmann freuen sich auf die Besucher, die im Rahmen der Kamp-Lintforter Gärten vorbeischauen werden. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause öffnen Privatleute am Samstag und Sonntag wieder ihre grünen Oasen und gewähren Besuchern spannende Einblicke. Warum Hitze und Dürre ein großes Thema in den Gesprächen sein werden.

Duftende Rosen, mehr als 100 Jahre alte Magnolien oder gemütliche Bauerngärten, in denen die „alten Sorten“ mit viel Liebe und Leidenschaft gehegt und gepflegt werden: Die privaten grünen Oasen Kamp-Lintforts öffnen wieder ihre Gartenpforten für interessierte Besucher – nach zwei Jahren Pause, die die Organisatoren der „Kamp-Lintforter Gärten“, eine Arbeitsgruppe im Förderverein Landesgartenschau 2020, wegen der Corona-Pandemie einlegen mussten. Elf private Gärten beteiligen sich am Wochenende an der Neuauflage der Aktion, die 2015 zur Unterstützung der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort entstanden war.

Das ist die Hälfte der Teilnehmerzahl von 2019. „Viele sind noch sehr zurückhaltend, vor allen diejenigen, die nur einen kleinen Garten haben, in dem das Abstandhalten nicht so leicht ist“, berichten Angelika Sturmeit und Stefano Heitmann, die die Organisation innehaben haben. Andere wiederum hätten die Corona-Zeit genutzt, um ihre Gärten neu zu gestalten und seien noch nicht fertig. „Aber auch wir haben lange gezögert und überlegt, was wir machen sollen“, sagt Heitmann. Sie wagten den Neustart und fanden in elf Gartenbesitzern ihre Mitstreiter: Maria Sobeck stellt an der Königstraße ihr Atelier im 600 Quadratmeter großen Garten vor – mit zwei Teichen zwischen Bambus, Hortensien und intensiver Hausbegrünung. Michaela Vahrenholt zeigt an der Mühlenstraße viele bis in den Herbst blühende Stauden.

Info Mit QR-Code zu den Garten-Standorten Termine Die Kamp-Lintforter Gärten 2022 öffnen am Samstag, 20., und Sonntag, 21. August, zwischen 11 und 17 Uhr. Ein Flyer informiert über die verschiedenen Garten-Standorte. QR-Codes auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort und des Fördervereins Landesgartenschau führen ebenfalls zu den für Besucher geöffneten Gärten.

Bei Alexandra Arnolds und Gerald Vogel an der Stephanstraße erleben die Besucher südländisches Ambiente auf 1300 Quadratmetern mit Agaven, Palmen und Bananen. Andrea und Matthias Willicks öffnen ihren Wohlfühlgarten mit Bachlauf und Hühnern. Ulrike Kistner pflegt an der Krusestraße ihren Naturgarten mit Rosen. Der Abelshof von Marita Pittgens lädt ebenso zum Besuch und Schauen ein wie der Weinberg am Kloster Kamp, die Unesco-Schule mit ihrem Färbergarten, Silvia und Armin Joos an der Dorfstraße in Hoerstgen sowie Ursula Adams an der Leuchtstraße.