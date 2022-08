Kosten-Explosion in Kamp-Lintfort : Stadt muss Bauprojekte verschieben

Kamp-Lintfort Die Verwaltung wird 2022 nur dringend notwendige Bauprojekte umsetzen. Dazu gehören die zweiten Bauabschnitte an der Ernst-Reuter-Schule und am Kita-Zentrum Niersenberg. Ursache sind die steigenden Baukosten. Das sind weitere Gründe

Der Plan: Vor dem Hintergrund der enormen Kostenentwicklung sollen in diesem Jahr nur noch die Projekte umgesetzt werden, die unaufschiebbar seien. Dazu gehören die Realisierung des zweiten Bauabschnitts an der Ernst-Reuter-Schule und des zweiten Bauabschnitts am Kita-Zentrum Niersenberg. Es sei aber mit enormen Mehrkosten zu rechnen. Betroffen seien insbesondere, so die Verwaltung, die technischen Gewerke. Beide Bauprojekte müssten aber dringend umgesetzt werden, erläutert die Verwaltung. Für den Ausbau an der Ernst-Reuter-Schule geht die Stadtverwaltung von einer Kostensteigerung in Höhe von rund 450.000 Euro aus. Das neue Budget beläuft sich dann auf 1,85 Millionen Euro.

Für die Realisierung des zweiten Bauabschnitts des Kita-Zentrums Niersenberg rechnet die Stadtverwaltung mit Mehrkosten in Höhe von 500.000 Euro, so dass das neue Budget dann bei 2,2 Millionen Euro liegt. Ein Ausbau der Kapazitäten in den Kindertagesstätten sei aber ebenso nötig wie der in den Grundschulen. Schon heute herrsche in der Betreuung eine Überbelegung in den Gruppen. Außerdem steige die Nachfrage in der Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Um die Mehrkosten zu kompensieren, will die Stadtverwaltung folgende Projekte vorerst um ein Jahr verschieben: Austausch der Fenster in der Turnhalle der Ebertschule, Erneuerung der Fenster in der ASK-Werkstatt sowie der Treppenhausverglasung an der Ernst-Reuter-Schule, der Decke und Beleuchtung im Foyer/Treppenhaus der Grundschule am Pappelsee, Sanierung der Kühlkammern auf dem Friedhof, Anbau an die Kita Wirbelwind I, den Fettabscheider der Kita Alte Schule Hoerstgen sowie die Fahrradständer am Don-Bosco-Haus. So können laut Stadtverwaltung 950.000 Euro eingespart und für die Realisierung der notwendigen Maßnahmen eingesetzt werden.