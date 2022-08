Baumfällung in Kamp-Lintfort : Naturschutzbeirat stimmt der städtischen Planung für die Heinrichstraße zu

Kamp-Lintfort Da die Lindenallee an der Heinrichstraße, die für die Umgestaltung der Straße weichen soll, im landesweiten Kataster für gesetzlich geschützte Alleen steht, hat die Stadt Kamp-Lintfort einen Befreiungsantrag bei der Unteren Naturschutzbehörde gestellt. Am Montag tagte der Naturschutzbeirat.

Die Stadtverwaltung kann ihre Planungen für die Neugestaltung der Heinrichstraße in Kamp-Lintfort fortsetzen. Wie Dezernent Martin Notthoff am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, gab der Naturschutzbeirat des Kreises Wesel in seiner Sitzung am Montag grünes Licht für das Bauvorhaben, für das die Linden-Allee weichen muss (RP berichtete). Die Linden an der Heinrichstraße stehen im landesweiten Kataster für gesetzlich geschützte Alleen. Deshalb muss die Untere Naturschutzbehörde beim Kreis Wesel vor einer Fällung der Bäume gehört werden.