Neue Ausstellung in Kamp-Lintfort : Kunst aus Stahl belebt den Terrassengarten

Andreas Verfürth mit dem Aufbauteam stellt die bis zu 1,5 Tonnen schweren, in sich verdrehten Skulpturen im Terassengarten des Kloster Kamp auf. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Galerie Schürmann zeigt in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamp-Lintfort die Stahlarbeiten des Bildhauers Thomas Röthel. Die Ausstellung wird am Sonntag eröffnet und läuft bis zum 9. Oktober.

Von Anja Katzke

Ein Kran hievt die sanft gebogenen Schalen aus massivem Stahl an ihren Platz im Terrassengarten des Klosters Kamp. Für die Helfer ist es keine leichte Aufgabe, die Skulptur punktgenau aufzustellen: Sie wiegt geschätzt 700 Kilogramm. Entstanden ist sie in der Werkstatt des ins Ansbach geborenen Bilderhauers Thomas Röthel – vielmehr im lodernden Feuer seiner Esse. Dort wird der Stahl so zum Glühen gebracht, dass er sich schließlich dem Willen des Menschen beugt und durch die Bearbeitung mit Walzen und Pressen die vom Künstler erdachte neue Form und Gestalt annimmt. „Es ist die Gegensätzlichkeit von Materialbeschaffenheit zu ihrer Form, die beeindruckt. Harter Stahl wirkt weich und leicht durch Biegungen und Drehungen und scheint sich seiner Schwerkraft zu widersetzen“, erläutert Galerist Andreas Verfürth, der eine Auswahl der Arbeiten von Thomas Röthel nach Kamp-Lintfort geholt hat.

Unter dem Titel „twisted“ sind die Stahl-Skulpturen, aber auch feine Papierarbeiten ab Sonntag in der Westlichen Orangerie am Kloster Kamp zu sehen – sozusagen als sommerliches Finale der Zusammenarbeit von Galerie Schürmann und der Stadt Kamp-Lintfort, die bereits im zweiten Jahr besteht. Andreas Verfürth entdeckte die Arbeiten von Thomas Röthel auf der Art Karlsruhe und war begeistert. „Ich habe ihn angerufen und bin dann hingefahren, um mich in seiner Werkstatt umzusehen.“ Mit der Ausstellung im Terrassengarten und in der Westlichen Orangerie präsentiert sich der Bildhauer zum ersten Mal in Kamp-Lintfort. „Als er den Terrassengarten und die Kulisse gesehen hat, war er sofort angetan“, erzählt der Inhaber der Galerie Schürmann. Kein Wunder: Die Stahlarbeiten brauchen das Grün, die Natur und das Licht, das sie je nach Sonnenstand im Spiel mit dem Schatten anders wirken lässt. Der Schattenwurf seiner Arbeiten ist dem Bildhauer wichtig und Teil des künstlerischen Konzepts. Insgesamt sechs Werke für den öffentlichen Gartenraum hat Röthel für die Präsentation in Kamp-Lintfort ausgewählt. Darunter eine Stele, die er mit dem Brennschneider so aufgefächert hat, dass ihre Struktur reliefartig und brüchig wirkt.

Info Musik in der neuen Ausstellung In der Orangerie Am Freitag, 12. August, gastiert das „Jakob Manz Projekt“ auf Einladung der Galerie Schürmann ab 18.30 Uhr in der Westlichen Orangerie am Terrassengarten und spielt Jazz. Hinter dem Projekt steht der Altsaxophonist Jakob Manz, der Pianist Hannes Stollsteimer, der Bassist Frieder Klein und der Schlagzeuger Paul Albrecht. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Überhaupt überraschen die aus dem harten Material gefertigten Objekte, die schon Rost ansetzen, durch ihre weichen und gewundenen Formen, die den Eindruck von Zartheit vermitteln. Der 1969 in Franken geborene Künstler stammt aus einer Bildhauer-Familie. Thomas Röthel lernte zunächst Holzbildhauer an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, entdeckte aber bald seine Liebe zum massiven Stahl. Im vermeintlichen Kontrast zu diesen Werken stehen seine Papierarbeiten. Es handelt sich um handgeschöpftes Papier, das er mit Stahl bearbeitet. So entstehen Durchbrüche und tiefe Krater auf der unberührten Fläche des mehrlagig geschichteten Büttenpapiers. Sie geben ihm eine neue Form und Ausdruck.