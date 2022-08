Neues Buch über Kamp-Lintfort : Kriegskinder erzählen ihre Geschichte

Info

Buch „Kamp-Lintforter Kriegskinder – Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend vor, in und nach dem Zweiten Weltkrieg“ ist ab sofort in der Buchhandlung am Rathaus, Moerser Straße 239 in Kamp-Lintfort, zum Preis von 29 Euro erhältlich. ISBN 9783000717680.



Archivar Der Historiker und Archivar Martin Klüners ist Nachfolger von Albert Spitzner-Jahn als Stadtarchivar in Kamp-Lintfort. Er studierte an der Humboldt-Universität in Berlin Geschichte, Germanistik und Italianistik und promovierte anschließend in Bochum über das Thema Psychoanalyse und Geschichtsphilosophie. Im Anschluss daran sattelte er ein Studium der Archivwissenschaften in Wien / Österreich auf.



Erscheinen Das Buch sollte ursprünglich früher erscheinen. Wie Stadtarchivar Martin Klüners berichtete, sorgten Engpässe bei den Lieferketten für die Verzögerung.