Straßensanierung in Kamp-Lintfort : Warum die Stadt die Silberlinde als Ersatz an der Heinrichstraße pflanzen wird

Die Heinrichstraße. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die Grünen wollen sich weiter für den Erhalt der Linden an der Heinrichstraße stark machen. Die Entscheidung des Naturschutzbeirates können sie nicht nachvollziehen. Welche Vorgaben die Stadt bekommen hat.

Johannes Tuschen, Fraktionschef der Grünen in Kamp-Lintfort, kann die Entscheidung des Naturschutzbeirates nicht nachvollziehen. Wie bereits berichtet, hat das Gremium in seiner Sitzung am Montag dem Antrag der Stadt Kamp-Lintfort auf Befreiung für die Fällung von 44 Linden an der Heinrichstraße zugestimmt. „Wir bleiben ganz klar bei unserer Haltung und sind dagegen, dass die Bäume gefällt werden. Es gibt gute Gründe, warum das nicht statthaft ist“, betonte Tuschen und will jetzt das Gespräch mit BUND und Nabu suchen. Beide Verbände hatten laut Tuschen am Montag im Beirat gegen die Beschlussvorlage gestimmt.

Die Grünen hatten in der Diskussion um die städtische Planung darauf aufmerksam gemacht, dass die Lindenallee an der Heinrichstraße im Alleenkataster unter der Bezeichnung AL-WES-0167 als geschützt geführt wird. Aus ihrer Sicht gibt es auch andere Möglichkeiten der Verkehrsführung. Tuschen: „Ich bin gespannt, welche Beschlussvorlage die Verwaltung uns jetzt in der nächsten Sitzung vorlegen wird.“ Mit der Befreiung, die aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses entsprochen worden sei, hat der Naturschutzbeirat der Stadtverwaltung einige Vorgaben auf den Planungsweg mitgegeben: So sei aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege eine Lindenart als adäquater Ersatz vorzusehen. (Nicht wie irrtümlich am Mittwoch berichtet der Amberbaum). Die Silberlinde vereine die Ansprüche an einen Straßenbaum mit ökologischen Zielsetzungen, heißt es in der Beschlussvorlage.