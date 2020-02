Karneval in Kamp-Lintfort : Rosenmontag steht im Zeichen der Laga

Karneval in Kamp-Lintfort

Das Karnevalskomitee Kolping begeisterte die Jecken mit einem bunten Motivwagen in den Vereinsfarben. Klar: Die Landesgartenschau war das Thema. Foto: Anja Katzke

Mehr als 5000 Besucher begrüßten den Rosenmontagszug in Kamp-Lintfort mit lauten Helau-Rufen. Die Karnevalisten in den Fußgruppen und auf den Wagen ließen Kamelle regnen. Die Landesgartenschau war das große Thema.

„Wir sind zwar Motto-los, aber nicht mutlos“, sagte Hans-Peter Peißer, Geschäftsführer des Festausschusses Kamp-Lintforter Karneval, noch vor wenigen Tagen im RP-Interview. Wie tapfer Kamp-Lintforter Karnevalisten tatsächlich sind, haben sie am Rosenmontag bewiesen: Sie ließen mehr Kamelle auf die die bunt kostümierte Narrenschar regnen, als Regentropfen vom Himmel fielen. Die Straßen waren farbenfroh gesäumt, als sich der Rosenmontagszug gegen 13.30 Uhr mit 13 Karnevalswagen, 15 Fußgruppen und drei Kapellen in Bewegung setzte. Stadtprinzessin Nicole I. trug ein Regencape, als die Zugteilnehmer an ihrem Wagen feierlich vorbei defilierten.