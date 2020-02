Landesgartenschau 2020 : Der Wandelweg ist jetzt doppelspurig

Die rund zwei Kilometer lange Verbindung vom Kloster Kamp zum Campus der Hochschule ist fast fertiggestellt.

Der zwei Kilometer lange Wandelweg ist wieder für Spaziergänger frei. Nur zwischen der Eyller Straße und dem Parkplatz des Panoramabades ist der doppelspurige Weg noch nicht geöffnet. Er wird in diesem Teilstück noch von den Straßenbauarbeiten an der Eyller Straße tangiert. Diese hatten sich verzögert. Der Wandelweg beginnt nahe der Kreuzung von B 510 und Mittelstraße am Fuße des Kamper Berges, läuft parallel zur Großen Goorley Richtung Lintfort und endet im Stephanswäldchen nahe der Hochschule an der Friedrich-Heinrich-Allee. Wenn die Landesgartenschau am 17. April eröffnet wird, ist er die wichtige Verbindung zwischen Kloster und Zechen-Areal.