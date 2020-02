Kindertheater in Kamp-Lintfort : Räuber Hotzenplotz kommt in die Stadthalle

Kamp-Lintfort Die Bühne 69 gibt auch eine Vorstellung für die Kinder aus dem Friedensdorf Oberhausen.

Die Bühne 69 konnte einen großen Erfolg mit dem aktuellen Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ verbuchen. Alle Aufführungen in der Janosz-Korczak-Schule waren ausverkauft, und darüber sind die Bühnenmitglieder sehr froh. Noch mehr freuen sie sich aber darüber, dass sie am 18. März das Kinderstück wieder im Auftrag der Stadt Kamp-Lintfort in der Stadthalle spielen können. „Am schönsten wird aber die zweite Vorstellung an diesem Tag, wenn auch die Kinder von Friedensdorf International unter den Zuschauern sind“, so die Mitglieder der Bühne 69. Seit vielen Jahren sei dies eine Tradition, und die Bühne 69 spendet dazu die notwendigen Busse und Eintrittsgelder, um die rund 150 Kinder von Oberhausen nach Kamp-Lintfort zu fahren. Die Kinder stammen aus Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan, Angola, Tadschikistan oder Usbekistan und kommen mit Friedensdorf International zur medizinischen Behandlung nach Deutschland.