Gesundheit in Kamp-Lintfort : Schimmel an Grundschule: Neue Messung ergibt niedrigere Werte

In der Grundschule am Niersenberg wurde Schimmel festgestellt. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Die aktuellen Messergebnisse für die Grundschule am Niersenberg liegen vor: „In allen Klassenräumen sowie dem Lehrerzimmer liegen die Werte deutlich unter den zuletzt gemessenen Werten und deutlich unter denen der Außenluft“, teilte Schuldezernent Christoph Müllmann am Mittwoch mit.

Die Messwerte veröffentlicht die Stadt Kamp-Lintfort auf der Internet-Seite. Nachdem in der Grundschule an der Fasanenstraße Schimmel festgestellt worden war, musste sie geschlossen werden.

Die Stadt organisierte einen provisorischen Schulbetrieb für die Grundschüler an anderen Standorten in der Stadt. Der Lenkungskreis aus Schulleitung, Caritasverband als Träger des Offenen Ganztags, Elternvertretung und Stadtvertretern hat sich bereits am Dienstag getroffen, die Ergebnisse bewertet und die weiteren Schritte abgestimmt. „Nach Vorlage der Messwerte sollte nun eine bauphysikalische Untersuchung erfolgen, um mögliche Ursachen für einen möglichen Schimmelpilzbefund zu ermitteln“, sagt Professor Gerhard Wiesmüller vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Hochschule in Aachen. Daraus könne dann ein Sanierungskonzept entwickelt werden.