Kultur in Kamp-Lintfort : Kloster Kamp ist bereit für die Laga

Kamp-Lintfort Das Geistliche und Kulturelle Zentrum will die Landesgartenschau mit eigenen Attraktionen bereichern. Es hat neben seinem laufenden Programm eine Reihe von Angeboten speziell für die Zeit der Landesgartenschau entwickelt.

Am 17. April beginnt die Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort. Auch außerhalb des offiziellen Geländes gibt es einiges zu sehen und zu erleben. So bietet zum Beispiel das Geistliche und Kulturelle Zentrum Kloster Kamp zusätzlich zu den Veranstaltungen der Laga eine Reihe besonderer Aktionen an. Am Donnerstag stellten der Leiter des Zentrums, Peter Hahnen, der Vorsitzende des Trägervereins, Pfarrer Michael Ehrle, Cornelia Merkamp von der ehrenamtlichen Betreuergruppe des Klostergartens und Karl van de Kamp vom benachbarten Weingarten sowie die Pressesprecherin der Laga GmbH, Imma Schmidt, das Programm vor. Neben den regelmäßig angebotenen Zentrums-Veranstaltungen sind während der Laga-Zeit sieben weitere geplant.