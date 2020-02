Besonderes Angebot in Kamp-Lintfort : Ein Gottesdienst mit dreifachem Helau

Kamp-Lintfort Diakon Werner Hüning predigte beim ersten karnevalistischen Gottesdienst im Festzelt in Reimform.

Schon seit 2007 predigt Werner Hüning am Karnevalswochenende in Reimform. „Ich bin karnevalistisch angehaucht“, erzählt der Diakon der Pfarrgemeinde St. Josef. „Früher bin ich außerdem in St. Marien in die Bütt gegangen.“ Er predigt in sieben Gottesdiensten, am Nelkensamstag in Saalhoff, Kamp und Eyll sowie am Tulpensonntag im Krankenhaus, in Kamp und zweimal in St. Josef. In diesem Jahr kam ein achter hinzu. Er hielt am Sonntagnachmittag beim ersten karnevalistischen Gottesdienst die Predigt im Festzelt, das neben den Stadtwerken an der Wilhelmstraße aufgebaut ist.