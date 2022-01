Kunst und Musik in Kamp-Lintfort : Kultur-Camp plant 2022 ein Ferien-Camp

Kamp-Lintfort Der neue Verein in Kamp-Lintfort hat sich für das Jahr 2022 einige Projekte vorgenommen. Für sein ersten Jahr zieht er eine positive Bilanz.

„Es ist viel passiert. Und wir haben noch viel vor.“ So beschreibt Frank Reinert das Lebensgefühl im Verein „Kultur-Camp“. Vor einem Jahr gründete der Kamp-Lintforter Musiker und Fotokünstler zusammen mit dem Kunst- und Musikliebhaber Rainer Henke diesen Verein, der sich das Motto gab: „Einfach machen“. Sie scheinen damit einen Nerv getroffen zu haben, zumal in der Hochschulstadt bis dahin kein anderer Verein existierte, der sich auf die Fahnen geschrieben hatte, regionale Kulturveranstaltungen zu organisieren, um Menschen durch Kunst und Kultur zusammenzubringen.

Auch einige auswärtige Künstler sind darunter. Dazu zählen zum Beispiel die Sängerin Andrea Canta aus Düsseldorf, die Ende August ein Konzert „Kali Jambo“ am Schirrhof gab, oder die Cartoonistin Nina Boos aus Oldenburg, die Tochter des verstorbenen Kamp-Lintforter Tuschezeichners Hans Boos. Zu den Kunstliebhabern und Unterstützern gehören unter anderem Maria und Elmar Welling, die die Wellings Hotelgruppe in Moers und Kamp-Lintfort aufgebaut haben, oder Reiner und Stephanie Winkendick, die den Tierpark Kalisto betreiben. Seit September 2021 hat das Kultur-Camp im Fördermaschinenhaus 1, das vor dem großen Förderturm an der Friedrich-Heinrich-Allee liegt und bis 2012 dem Tagesbetrieb der Zeche diente, Vereinsräume mit Galerie bezogen. Diese Galerie hat jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat geöffnet, wenn es die Covid-Regeln zulassen. Als um den ersten und um den zweiten Advent der erste Weihnachtsmarkt im Zechenpark öffnete, stellten Kultur-Camp-Künstler im Lüftungsgebäude Lufre ihre Werke aus. „Im neuen Jahr wollen wir uns verstärkt woanders tummeln“, sagt Frank Reinert. „Der Schirrhof ist zum Beispiel ein perfekter Raum für Konzerte, Ausstellungen und Veranstaltungen. 2022 will der Verein aber auch in mehreren anderen Räumen mit Kunst und Musik präsent sein. Diese Räume können außerhalb von Kamp-Lintfort liegen.“