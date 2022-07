Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort : So kommen Haustiere gut durch die Hitzewelle

So kommen Haustiere gut durch die Hitzewelle

Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Anders als Menschen können sich Tiere meist nicht aktiv vor zu hoher Sonneneinstrahlung schützen. Der Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort mahnt deshalb alle Tierhalter zur Vorsicht und Rücksicht.

Eine Hitzewelle droht Deutschland in der kommenden Woche und nicht nur Menschen, auch Haustiere werden darunter leiden müssen. Anders als Menschen können sich Tiere meist nicht aktiv vor zu hoher Sonneneinstrahlung schützen. Der Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort mahnt deshalb alle Tierhalter zur Vorsicht und Rücksicht. Wie für Menschen gilt dabei grundsätzlich: Alle überflüssigen Anstrengungen vermeiden und viel trinken. Der wichtigste Tipp auch für Tiere lautet: Wasser, Wasser, Wasser.

Hunde und Katzen können zwar ein schattiges Plätzchen aufsuchen, Kleintiere und Vögel sind aber darauf angewiesen, dass die Halter sie im Käfig vor zu viel Sonne und Hitze schützen. Meerschweinchen, Hamster oder Kaninchen sollten darum an einem schattigen Platz im Haus untergebracht sein. Wichtig ist dabei, dass die Tiere vor Zugluft gut geschützt sind, denn genauso wie ein Hund können die Nager nicht schwitzen. Der Käfig von Papagei, Wellensittich & Co darf dagegen ruhig im Freien stehen, allerdings sollte dieser Platz im Schatten sein – und zwar ganztägig.

Hundehalter sollten in dieser Woche ausgedehnte Spaziergänge mit ihren Lieblingen auf die frühen Morgenstunden und in den Abend verlegen. Auf sportliche Aktivitäten mit dem Hund wie Joggen oder Fahrrad fahren sollte an Hitzetagen völlig verzichtet werden. Und Achtung: Heißer Asphalt ist für empfindliche Hundepfoten eine Qual.