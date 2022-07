Moderne Sportstätte 2022​: FC Wegberg-Beeck freut sich über Geldsegen​

Beeck Gleich zwei Modernisierungsprojekte des führenden Fußballvereins der Region fördert das Land NRW mit seinem Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Allerdings übersteigt der Sanierungsbedarf die Fördersumme.

Im vergangenen Winter hatte der FC Wegberg-Beeck tief in die Tasche für eine dringend erforderliche Sofortreparatur einer städtischen Anlage gegriffen. Da ließ der Fußballclub auf seine Kosten die marode Heizungsanlage in seinem Umkleideheim am Kunstrasenplatz ausbessern. Das Areal dort unten ist eben im Besitz der Stadt, während das oben liegende Waldstadion vereinseigen ist. „Etwa 10.000 Euro haben wir für diese Maßnahme ausgegeben“, sagt Beecks Vorsitzender Marcus Johnen – und schiebt nach: „Diese Heizung ist wirklich sehr alt. Wenn ich richtig informiert bin, war sie einst aus der alten Turnhalle in Beeck abmontiert und in unserem Umkleideheim neu aufgebaut worden.“