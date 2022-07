„Kunst findet Stadt“ in Neuss : Geheimnisvoller Ausstellungsort

Neuss Die neue Reihe „Kunst findet Stadt“ wird nun mit Songnyeo Lyoo fortgesetzt. Die Ankündigung des Ausstellungs-Ortes hat etwas Mysteriöses.

(ubg) Der Anfang wurde im April gemacht: Damals stellte der Düsseldorfer Künstler Nils Levin Sehnert in einem Gründerhaus an der Breiten Straße aus: Zu sehen war ein ganz eigener „Resonanzraum“ mit einer Installation, die an einen Asteoriden erinnerte. All das war der Startschuss einer neuen Kunstreihe, die der „Verein der Kunst Neuss“ initiiert hat. „Kunst findet Stadt“ ist der Titel: Werke von Kunstschaffenden sollen dabei in loser Reihenfolge an außergewöhnlichen Orten in Neuss gezeigt werden – manchmal, so die Idee, erschaffen die Künstler ihre Arbeiten sogar speziell für ihre jeweilige Umgebung.

Die Künstlerin Songnyeo Lyoo wird jenen geheimnisvollen Ort mit ihren Werken bespielen und all das unter den Titel „Welcome to your own Utopia“ setzen. Ihre mitunter großformatigen Arbeiten sind eine zeitgenössische Interpretation der Paradiesbilder, in denen östliche und westliche Kulturen koexistieren. Lyoo hat in Seoul und in Offenbach am Main studiert, im vergangenen Jahr waren ihre Arbeiten in der Holzheimer Galerie „amschatzhaus“ zu sehen. Besucht werden kann die neue Ausstellung nun bis zum Sonntag, 7. August.