Kultur in Kaarst : Kleinkunstprogramm wird 2020 aufgestockt

Kaarst Kulturmanager Dieter Güsgen ist erleichtert: „Wir hatten Sorge, dass der Ausweichstandort im Vorster Gymnasium nicht angenommen wird.“ Das Kleinkunstprogramm, längst schon so etwas wie ein Markenzeichen der Stadt, stößt auch in Vorst auf große Resonanz: „Für diese Saison zeichnet sich eine Auslastung von 85 Prozent ab, viele Veranstaltungen sind ausverkauft“, erklärte Güsgen.

Der Umzug könnte frühestens zu Ostern erfolgen, aber nur, wenn die Sanierungsarbeiten in Kaarst auch weiterhin zügig erledigt werden. Ein schneller Umzug hätte einige Vorteile: Ins Einstein-Forum passen einfach mehr Menschen als in die Aula des Vorster Gymnasiums. Andererseits wird die Gage in der kleineren Aula nicht geringer, sodass die Einnahmen sinken bei gleichbleibenden Kosten. Das Albert-Einstein-Forum könnte im Gegensatz zur Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums auch an den Freitagen für Auftritte genutzt werden. Eine Neuerung wird es im kommenden Jahr geben: Die Sonntagsveranstaltungen werden 2020 bereits um 19 statt wie bisher um 20 Uhr stattfinden. Mit der Zahl der Veranstaltungen soll es im kommenden Jahr auch wieder aufwärts gehen: Rund 60 Auftritte sind geplant, das wären zehn mehr als in diesem Jahr.