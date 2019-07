Wassersport in Kaarst : Segelclub vermittelt Gemeinschaft

Kaarst Beim Sommerfest am Kaarster See gab es Ehrungen – und aufs Wasser ging es natürlich auch.

„Rund 3000 Wassersportbegeisterte haben in den vergangenen 40 Jahren erfolgreich die praktische Ausbildung zum amtlichen Sportbootführerschein Binnen auf den VB-Jollen des Kaarster Segel-Clubs absolviert“, betonte Norbert Vander in seiner Begrüßungsrede. Der erste Vorsitzende weiter: „Wir sind stolz darauf, dass wir zusammen mit unserem Ausbilderteam um Lothar Neumann, den Trainern und ehrenamtlichen Helfern sowie der VHS Kaarst-Korschenbroich seit nunmehr 40 Jahren ein besonderes, heute immer seltener werdendes, gesellschaftliches Konzept vermitteln dürfen – nämlich Gemeinschaft.“ Elvira Schwerdtfeger gratulierte in Vertretung für den Leiter der VHS Kaarst-Korschenbroich und ergänzte: „Die Theoriekurse für die Sportbootführerscheine führen Menschen an unsere Volkshochschule heran. Diese Teilnehmer sind es, die anschließend über die praktische Ausbildung zum Kaarster Segel-Club finden und den Verein zu einem der mitgliederstärksten Segelclubs in Deutschland gemacht haben.“

Nach der Überreichung eines aus Spenden finanzierten Defibrillators an den stellvertretenden Vorsitzenden Tom Hanna wurde gemeinsam gefeiert. Das nächste Schnuppersegeln für Jugendliche findet in der Woche vom 15. bis 19. Juli jeweils von 14 bis 18 Uhr statt. Mit rund 500 Mitgliedern gehört der Kaarster Segel-Club zu den zehn größten Segelvereinen in NRW. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 hat er sich zu einer festen Größe im regionalen Breitensport entwickelt. Zu den Vereinsaktivitäten zählen neben dem Jollensegeln am Kaarster See, der Teilnahme an Vereins- und Ranglisten-Regatten und dem Fahrtensegeln auf vereinseigenen Clubyachten auch die zweiwöchentlich stattfindenden Clubabende. In Kooperation mit der VHS ermöglicht der KSC die theoretische sowie praktische Ausbildung zum Erwerb der amtlichen Sportbootführerscheine Binnen und -See oder des amtlichen Sportküstenschifferscheins.