Musical des Vorster Kirchenchors : Ein „Albtraumschiff“ voller Narren

Vorst Der Vorster Kirchenchor Sankt Cäcilia lud wieder zum alle zwei Jahre stattfindenden Karnevalsmusical ein. Auf einem Kreuzfahrtschiff trafen Miss Marple, Prinz Charles, Donald Trump und die stellvertretende Bürgermeisterin Uschi Baum aufeinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Wenn Miss Marple, Prinz Charles, die stellvertretende Kaarster Bürgermeisterin Uschi Baum und Donald Trump gemeinsam auf einem Kreuzfahrtschiff anzutreffen sind, kann das nur eines bedeuten: Der Vorster Kirchenchor Sankt Cäcilia lädt wieder zum alle zwei Jahre stattfindenden Karnevalsmusical ein. Das „Albtraumschiff M.S. Cäcilia“ stach an vier Abenden im Vorster Pfarrzentrum in See.

Seit Ostern hatte der Chor das Stück geschrieben und bekannte Songs umgetextet. Federführend war Max Daschner. „Nach Weihnachten haben wir vier Mal pro Woche geprobt“, berichtete Chorvorsitzende Christiane Kopp. Das Ergebnis: eine gelungene Mischung aus flotten Rhythmen zum Mitklatschen, überzeugendem Spielwitz und ganz viel Lokalkolorit. Uschi Baum (Sandra Zeller) wurde als ständig Selfie postende Reisende entlarvt, die auf Gruppenfotos ihre Position schon mal gerne ändert – in Anspielung auf ihren 2014 vollzogenen Wechsel von der CDU zur FDP. Auch Kulturmanager Dieter Güsgen (Dietmar Traube) bekam sein Fett weg: Er gründet (offenbar) dauernd neue Gruppen im Internet und sucht einen Proberaum. Donald und Melania Trump (Peter Sokolowski und Claudia Bousch) gaben eine amüsante Kopie des berühmten Paares ab, wobei Bousch in einer Doppelrolle noch als Trumps (angebliche) Geliebte Stormy Weather glänzte und sich nicht scheute, in äußerst freizügiger „Kleidung“ auf die präsidialen Beinkleider zuzukriechen.