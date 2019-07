Messungen in Kaarst : Verein stellt hohe Nitratwerte in Brunnenwasser fest

Kaarst Der Verein „VSR-Gewässerschutz“ hat Brunnenwasser in Kaarst und Umgebung auf Nitratbelastung getestet. Das Ergebnis teilt der Verein nun mit. „Jeder dritte Brunnenbesitzer wurde enttäuscht und musste erfahren, dass der Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter in seinem Brunnen überschritten ist“, heißt es in dem Schrifstück.

„Insgesamt wurde das Wasser von 241 privat genutzten Brunnen aus dem Raum Kaarst – Neuss – Korschenbroich analysiert.“ Ein Grund für die hohen Belastungen sei die intensive Landwirtschaft. Diese habe sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter ausgebreitet. „Die bisherigen Düngeverordnungen ermöglichten der Agrarindustrie zu wachsen und ihre landwirtschaftlichen Flächen auf Kosten der Umwelt zu überdüngen“, meint Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz.

Die umweltverträgliche Form der Landwirtschaft, zu der viele bäuerliche Betriebe zählen, würden hingegen immer mehr verschwinden. Die Gewässerschutzorganisation rät Bürgern, bei ihrem Einkauf bewusst darauf zu achten, dass die Produkte von Landwirten stammen, welche die Nitratbelastungen und die Sorgen der Menschen in der Region ernst nehmen.

Harald Gülzow, Projektleiter im VSR-Gewässerschutz, und Milan Toups, Bundesfreiwilliger, fanden bei den Untersuchungen 179 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Neuss-Vogelsang. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Vorst mit 84 Milligramm pro Liter (mg/l), Kaarst-Ort mit 93 mg/l, Kaarst-West mit 74 mg/l, Grefrath mit 113 mg/l, Büttgen mit 100 mg/l und Driesch mit 88 mg/l fest. Am Informationsstand und auch bei der telefonischen Beratung zeigten laut Verein viele Brunnenbesitzer, dass sie über die Nitratbelastungen wütend sind. Sie möchten es nicht einfach hinnehmen, dass ihr Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar sei.

(NGZ)