Finanzdienstleister aus Kaarst : Vorster Unternehmen mit „Hipe Award“ ausgezeichnet

Alexander Noters freut sich über die Auszeichnung. Foto: Noters

Vorst Alexander Noters möchte mit seinem Unternehmen „Baufinovo“ bundesweit expandieren. Dabei setzt er auf die Möglichkeiten der Digitalisierung. Jetzt gab es eine begehrte Auszeichnung für ihn. Aber ein Rätsel bleibt.

Denn wer sein Unternehmen für diesen Preis nominiert hat, weiß Alexander Noters bislang nicht. Gefreut hat er sich aber trotzdem über die Auszeichnung seines Unternehmens „Baufinovo“ mit dem „Hipe Award“ (High Performance Award). „Ich bin selbst überrascht, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig“, sagt Noters.

Mit seinem Unternehmen berät er Kunden im Hinblick auf ihre Baufinanzierung. „Wir haben nach der Nominierung ein paar Fragebögen ausgefüllt, dann wurde bei uns mit sogenannten Geisterkäufern getestet“, sagt Noters. Schließlich hat das Unternehmen die Prüfer in den Kategorien Qualität, Leistung, Service und Effektivität überdurchschnittlich abgeschnitten und dafür die Auszeichnung in Form einer Urkunde und eines Pokals erhalten. „Ich habe auch einen Aufkleber bekommen, der klebt jetzt an meiner Fensterscheibe“, sagt Noters.

Der „Hipe Award“ gilt als eine von Europas wichtigsten Auszeichnungen im Bereich der Dienstleistungsbranche. Jährlich gehen für den „Hipe Award“ rund 10.000 Bewerbungen ein. „Eine Auszeichnung durch den Hipe Award steht für eine klare Empfehlung der Dienstleistung“, erklärt das Hipe Award-Team. Bekanntester Preisträger ist die Allianz-Versicherung.

Bereits im vergangenen Jahr war Noters mit seinem Start-up „Baufinovo“ von seinen Kunden für einen NRW-Förderpreis nominiert worden und stand im Finale der besten zwölf Unternehmen, ging am Ende aber leider leer aus und verpasste das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Dieses ging im September 2020 an ein Dortmunder Start-up.