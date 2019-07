Veranstaltung in Kaarst : Nachtbummel lockt mit Schlemmermeile

Veranstaltung in Kaarst

Die Besucher stießen auf den Nachtbummel in Kaarst an. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Der Nachtbummel in der Kaarster Innenstadt war ein voller Erfolg. Im vergangenen Jahr wurde pausiert.

Entspannte Stimmung am Donnerstagabend in der Kaarster Innenstadt: Die vierte Auflage des Nachtbummels nach einem Jahr Pause war ein voller Erfolg. Bei angenehmen Temperaturen und ohne Regen waren der Rathausplatz, das Maubiscenter und der Weg dazwischen gut gefüllt mit plaudernden Menschen, die die kulinarischen Köstlichkeiten der elf Streetfood- und zwei Getränkewagen genossen. „Ich wollte mir eigentlich schnell etwas zu essen holen, aber die Schlangen vor den Wagen sind zu lang“, sagte ein gut gelaunter Dieter Güsgen. Der Stadtmarketing-Leiter hatte wie alle Besucher die Qual der Wahl zwischen gefüllten Pita, Pulled Pork, Burgern oder Eis und Churros. „Die Stimmung ist fluffig und die Leute bleiben einfach hocken“, sagte Güsgen mit Blick auf die Besucher vor dem mobilen Café Tüt tüt.

Zur besonderen Atmosphäre trugen auch die Straßenmusiker bei, die strategisch günstig verteilt die Gäste unterhielten. Viele Jungen und Mädchen tummelten sich auf dem von der Evangelischen Kinder- und Familienhilfe zur Verfügung gestellten Fußballfeld vor dem Rathaus. Sehnsüchtig beobachtete der zweijährige Ben auf dem Arm seiner Oma Ilona Miedel-Madsen die Spielenden durch den schützenden Zaun. „Er ist noch zu klein, um mitzuspielen, findet das aber total interessant“, sagte sie lachend. Mechthild Springob und Ursula Portugall erfreuten sich an Stimmung und Musik. „Ich habe Chili Cheese gegessen, das ist Chilli mit Käse, was ich sogar zunächst probieren konnte“, schwärmte Ursula Portugall. Auch die muntere Rentnerrunde mit Else, Günther, Lotte und Gila hatte mächtig Spaß: „Hier ist es sehr schön und man kann viele Leute treffen!“ Karl-Heinz Bender lobte Michael Schreinemachers, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte: „Er hat sich große Mühe gegeben, alles gut zu organisieren!“ Schreinemachers strahlte: „Alles läuft super, besonders auch auf der Verbindungsstraße zwischen Rathaus und Maubiscenter. Kein Geschäft ist zugebaut.“.