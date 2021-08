Fußball-Kreispokal : Lars Stiegers Heber verfehlt das Tor

Krefeld Der SV Vorst verlangt dem VfR Fischeln in der dritten Runde des Fußball-Kreispokals viel ab, verliert aber am Ende mit 0:1. Ercan Sendag erzielt das Goldene Tor für den klassenhöheren Landesligisten.

Groß war die Freude beim SV Vorst, als vor einigen Wochen die Rückkehr von Lars Stieger zum Fußball-Bezirksligisten wieder perfekt war. Der 22-Jährige hatte in der Spielzeit 2020/21 den SV in Richtung TSV Meerbusch, seinen Stammverein, verlassen, nachdem er die Saison vorher schon einmal in Vorst gespielt hatte. Tore, an die sich alle gerne erinnern, sind sein Markenzeichen. Mit über 1,90 Meter Körperlänge hat der Stürmer auch Gardemaß, wobei er interessanter Weise nicht unbedingt zu den Kopfballungeheuern zählt, sondern eher von seiner Sprintgeschwindigkeit und Ballsicherheit lebt. Nachdem er sein Abitur gebaut hat, ist Fußball zwar wichtig, aber die Jobsuche noch viel wichtiger.